In Wangen bei Olten haben Unbekannte in der Nacht eine Moschee angegriffen.

Sie haben Feuerwerkskörper abgefeuert und Steine gegen die Fassade geworfen, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag Feuerwerkskörper in Richtung der Moschee in Wangen bei Olten SO gezündet. Zudem wurde das Gebäude an der Industriestrasse mit Steinen beworfen. Eine Fensterscheibe sei bei dem Vorfall kurz nach 3 Uhr in der Nacht beschädigt worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelt. Sie konnten vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen. Zur Identifizierung seien Ermittlungen angelaufen und die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.