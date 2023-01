Sie werden bedroht, beschimpft und körperlich angegangen: Mitarbeitende der Notfallstation des Basler Kinderspitals. In der Schweiz keine Seltenheit – in Zürich und Bern hat man schon länger reagiert.

Seit Wochen ist die Notfallstation des Basler Kinderspitals chronisch überlastet. Immer wieder verhängt das Spital einen Aufnahmestopp, hat bereits Operationen verschieben müssen. Die Zustände auf der Notfallstation verschärfen sich nun weiter. In den letzten Wochen hätten vermehrt Eltern der kleinen Patientinnen und Patienten das Notfallpersonal bedroht, sagt Martin Bruni, der Sprecher des Kinderspitals UKBB.

Wir setzen das Sicherheitspersonal auf ausdrücklichen Wunsch der Mitarbeitenden ein.

Deshalb habe man jetzt entschieden, in den Abendstunden und an den Wochenenden mit Security zu arbeiten: «Wir setzen das Sicherheitspersonal auf ausdrücklichen Wunsch der Mitarbeitenden ein. Die letzten Monate haben sie sich nicht mehr sicher gefühlt bei der Arbeit.» Das Ausmass an Übergriffen habe massiv zugenommen.

Beschimpfungen und Bedrohungen seien an der Tagesordnung. «Gerade zu später Stunde ist die Situation besonders schlimm.» Bei langen Wartezeiten würden die Nerven der Eltern oft blank liegen. Bruni appelliert für mehr Verständnis: «Wir bitten die Eltern: Habt Nachsicht. Wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen.»

Schweizerisches Phänomen

Auch am Kinderspital Zürich ist es in den letzten Monaten auf der Notfallstation regelmässig eng geworden. Das Personal ist am Anschlag, die Notfallstation oft überfüllt, die Ansprüche der Eltern oft sehr hoch. Dazu kommt der Fachkräftemangel. Die Konsultationszahlen haben stark zugenommen. Im Vergleich zum 2019, einem Spitzenjahr, sind die Zahlen im Jahr 2022 nochmals um 6 Prozent angestiegen.

Unser Sicherheitspersonal beruhigt in den richtigen Momenten und sorgt dafür, dass unser Pflegepersonal seiner Arbeit nachgehen kann.

Georg Staubli ist Chefarzt der Notfallstation des Zürcher Kinderspitals. Seit mehreren Jahren setzt das Spital Sicherheitspersonal auf dem Kindernotfall ein, anders sei das gar nicht mehr möglich: «Das Sicherheitspersonal ist sehr wichtig, beruhigt in den richtigen Momenten und sorgt dafür, dass unser Pflegepersonal seiner regulären Arbeit nachgehen kann.» Manchmal unterstütze der Securitydienst die Mitarbeitenden des Kindernotfalls in Zürich bis nachts um drei Uhr.

Seit der Zusammenarbeit gebe es weniger Auseinandersetzungen mit Eltern. Anders am Kinderspital in Bern. Trotz jahrelanger Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst des Inselspitals komme es immer wieder zu schwierigen Situationen: «Es kommt beinahe täglich zu verbaler Gewalt und unangenehmen Situationen für das Personal», schreibt Daniel Saameli, der Mediensprecher der Insel Gruppe, auf Anfrage.

Legende: Gewalt auf Notfallstationen nimmt zu. Betroffen davon ist vor allem das Pflegepersonal. KEYSTONE / GAETAN BALLY

Aggressives Verhalten auf Notfallstationen von erwachsenen Patientinnen und Patienten nimmt seit Jahren stetig zu. Zeitweise arbeiteten Pflegerinnen und Pfleger am Inselspital in Bern nur noch unter Polizeischutz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gar in Selbstverteidigungskurse geschickt.

Eine Massnahme, die man in Basel bis anhin noch nicht in Betracht ziehen will, sagt Mediensprecher Bruni. «Wir schicken unsere Mitarbeitenden nicht in einen Karatekurs. Aber sie müssen lernen, wie man eine Situation richtig deeskaliert.»

Dass es aktuell Sicherheitspersonal im Notfall des Basler Kinderspitals brauche, sei bedenklich. Bruni hofft, dass sich die Situation im Sommer wieder entspannt und das Sicherheitspersonal im Sommer nicht mehr benötigt wird.