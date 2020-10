Annina Largo

Geflüchtete sollen in den kostenlosen Trainings und Kursen Kontakte mit Expats und Schweizerinnen knüpfen können. «Als ich in die Schweiz kam, kannte ich niemanden», schildert beispielsweise Abdul aus Afghanistan. Er ist vor fünf Jahren geflüchtet. Hat in Zürich geboxt. Getanzt. Schwimmkurse besucht. So habe er «Leute aus der ganzen Welt getroffen».

Rund 250 verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen die Trainings pro Woche. Mehrheitlich sind es Menschen, die in die Schweiz geflüchtet sind.