Die Anzahl neuer Sozialhilfefälle ist im Jahr 2021 trotz der Coronapandemie gesunken. Die Gesamtzahl der Fälle blieb laut einem am Dienstag publizierten Bericht der Städteinitiative Sozialpolitik stabil. Um die Anzahl zu senken, fordert die Städteinitiative bessere Ausbildungsmöglichkeiten von erwachsenen Sozialhilfebeziehenden.



In den 14 untersuchten Städten lebt rund ein Viertel aller Sozialhilfebeziehenden der Schweiz, wie die Städteinitiative Sozialpolitik mitteilte. Ihre Auswertung in Zusammenarbeit mit der Berner Gesundheitsfachhochschule basiere auf der Sozialhilfestatistik des Bundesamts für Statistik (BFS). Unter Sozialhilfefällen würden einzelne Dossiers verstanden und nicht zwingend einzelne Personen, präzisierte Michelle Beyeler der Berner Fachhochschule vor den Medien in Bern.



Die Sozialhilfequote, also das Verhältnis der Anzahl Personen, die Sozialhilfe beziehen zur Gesamtbevölkerung, sei in 11 der 14 untersuchten Städte stabil geblieben oder gesunken. Der Vergleich bezieht sich auf die drei Vorjahre 2018 bis 2020. Die höchste Quote hat mit 10.2 Prozent nach wie vor Biel, gefolgt von Lausanne mit 7.9 und Basel mit 5.7 Prozent.