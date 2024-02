Einer der beiden Männer ist am Sonntag auf das eingezäunte Gelände der Synagoge an der Leimenstrasse in Basel eingedrungen. Er riss eine Israel-Flagge vom Eingang ab – und das Duo machte sich damit aus dem Staub.

Die Fahne sei später angezündet aufgefunden worden, sagte Isabel Schlerkmann, Geschäftsführerin der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB). Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sei zu erkennen, wie einer der beiden männlichen Jugendlichen über den Zaun gestiegen sei und die Fahne mitgenommen habe. Die IGB habe Strafanzeige gegen die beiden mutmasslichen Täter eingereicht.

Schon einmal wurde Israel-Flagge abgerissen

Dies sei nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen, sagte Isabel Schlerkmann weiter: Seit dem brutalen Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober komme es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen in Basel. «Schon einmal wurde eine Flagge abgerissen; zudem wurden unsere Friedhofsmauern mehrfach besprayt.»

Legende: Beschriftung der Eingangstüre der Basler Synagoge an der Leimenstrasse. Keystone/Georgios Kefalas

Publik gemacht hat den jüngsten Vorfall SVP-Grossrat Joël Thüring. In einem Parlamentsvorstoss dazu fragt er die baselstädtische Regierung nach besserem Schutz für jüdische Einrichtungen.

Staatsanwaltschaft weiss nichts von Vorfall

Die Basler Staatsanwaltschaft nahm am Mittwochnachmittag nur schriftlich und knapp Stellung: Weder sie noch die Jugendanwaltschaft hätten bis dato offiziell Kenntnis von diesem Vorfall.

Das bedeutet laut Staatsanwaltschaft aber nicht, dass nichts vorgefallen sei. «Sollten bei den Strafverfolgungsbehörden Anzeigen oder Polizeirapporte eingehen, werden diese umfassend, unabhängig und ergebnisoffen geprüft und die weiteren notwendigen Schritte eingeleitet.»