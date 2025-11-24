Ein früheres Mitglied der Hells Angels kassiert unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung eine langjährige Freiheitsstrafe.

Ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels Basel wird auch in zweiter Instanz schuldig gesprochen.

Verurteilt wird der Mann unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Handlungen mit Kindern und Geldwäscherei.

Der 38-Jährige muss für 12 Jahre und 10 Monate ins Gefängnis und wird des Landes verwiesen.

Das Appellationsgericht bestätigt damit das Urteil des Basler Strafgerichts vom Mai 2024. Der Beschuldigte blitzt damit mit seiner Beschwerde ab. Das Urteil nahm er heute in Basel ruhig und ohne Reaktion entgegen.

Verurteilt wurde das ehemalige Mitglied der Hells Angels im Mai 2024 wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Handlungen mit Kindern und Geldwäscherei. Weiter soll er gegen das Geldspielgesetz verstossen haben und sich auch der sexuellen Nötigung, mehrfachen Bestechung, Anstiftung zu Amtsmissbrauch sowie dem illegalen Waffenbesitz schuldig gemacht haben.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

