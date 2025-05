Per E-Mail teilen

Der Bundesrat unterstützt eine flexiblere gesetzliche Regelung der Arbeitszeiten im Homeoffice grundsätzlich.

Er will die Vorgaben allerdings auf jene Personen beschränken, die ihre Arbeitszeit zu einem namhaften Teil selbst festlegen können.

Ausgearbeitet hat die Vorlage, zu der der Bundesrat Stellung nahm, die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates. Geplant ist eine Verlängerung der maximalen Zeitspanne für die tägliche Arbeitszeit von 14 auf 17 Stunden.

Die Mindestruhezeit soll von elf auf neun Stunden verkürzt werden. Sonntagsarbeit soll an höchstens sechs Sonntagen für jeweils bis zu fünf Stunden bewilligungsfrei möglich sein. Vorgesehen ist auch das Recht auf Nichterreichbarkeit.

Legende: Der Bundesrat unterstützt grundsätzlich das flexiblere Homeoffice. Jedoch nur für jene Personen, die sich die Arbeitszeit selbst einteilen können. Keystone / Peter Schneider

Die Vorlage schaffe Klarheit, ohne den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen, schrieb der Bundesrat. Allerdings will er den Geltungsbereich der neuen Bestimmungen eingrenzen: Während die Kommission die Bestimmungen für alle über 18-jährigen Arbeitnehmerinnen und -nehmer anwenden will, will der Bundesrat sie nur für Personen gelten lassen, die im Wesentlichen selbst entscheiden können, wann sie ihre Arbeit erledigen.

Denn nur sie könnten vom Anliegen der Vorlage profitieren, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit möglichst gut zu gestalten. Das Recht auf Nichterreichbarkeit will der Bundesrat allen gewähren, nicht nur jenen Angestellten, die zu Hause oder ausserhalb ihres Betriebs arbeiten.

Sorge vor schlechteren Arbeitsbedingungen

In der Wirtschaftskommission des Nationalrates stellte sich eine Minderheit gegen die vom heutigen Ständerat Thierry Burkart (FDP/AG) noch vor der Covid-19-Pandemie angestossene Vorlage. Sie befürchtet schlechtere Arbeitsbedingungen und weniger Gesundheitsschutz, und dies hätte letztlich hohe Kosten für die Wirtschaft zur Folge.