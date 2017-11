Die Arbeitslosenquote ist stabil. Massenentlassungen wirken sich nicht negativ aus. Die Prognose für 2018 ist gut.

Die Arbeitslosenquote blieb den fünften Monat in Folge unverändert bei 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Arbeitsmarkt im Oktober erholt.

« Wir spüren am Arbeitsmarkt seit einigen Monaten eine positive Grundtendenz. » Boris Zürcher

Leiter Direktion für Arbeit, Seco

«Die Zahlen zeigen, dass sich die Chancen der Arbeitssuchenden am Arbeitsmarkt verbessert haben», erklärt Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Offenbar werde nun vermehrt wieder aus dem Bestand der Arbeitslosen rekrutiert.

Die wichtigsten Zahlen

Es gab im Oktober 134'800 arbeitslose Personen: Knapp 10'000 weniger als im Vorjahr.

Die Arbeitslosenquote lag bei 3 Prozent – vor einem Jahr betrug sie noch 3,2 Prozent.

Die Jugendarbeitslosigkeit nahm am stärksten ab.

Zusatzinhalt überspringen Boris Zürcher Boris Zürcher seco Boris Zürcher ist Leiter der Direktion für Arbeit des Seco, dem Kompetenzzentrum des Bundes für Wirtschaftspolitik. In seinem Amt analysiert er auch die Daten zum Arbeitsmarkt und macht Prognosen.

Massenentlassungen ohne Wirkung

Die guten Zahlen stehen im Widerspruch zu den negativen Schlagzeilen aus der Schweizer Wirtschaft: In den letzten Wochen kam es zu diversen Massenentlassungen. Erst gestern gab der Verlag Ringier bekannt, sie schliesse die Zeitungsdruckerei im Luzerner Vorort Adligenswil, in der 172 Personen arbeiten. Und trotzdem ist die Lage am Arbeitsmarkt stabil. Boris Zürcher erklärt die Situation mit dem Fachkräftemangel. «Entlassene finden oft schon während der Kündigungsfrist eine neue Anstellung», erklärt er. Auf nationaler Ebene seien in der Arbeitslosenstatistik keine Effekte messbar gewesen, die man auf Massenentlassungen hätte zurückführen können.

Prognose für 2018

Insgesamt erwarte das Staatssekretariat für Wirtschaft im kommenden Jahr einen «langsamen, aber stetigen Rückgang» der Arbeitslosigkeit.