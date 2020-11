Bei Grabungsarbeiten für ein neues Parking beim Basler Kunstmuseum haben Basler Archäologen einen Fund gemacht, den sie als «sensationell» bezeichnen. In einer Latrine fanden die Forscher das fast komplett erhaltene Skelett eines Berberaffen. Er muss im 15. Jahrhundert gelebt haben - darauf weisen die um ihn herumliegenden Gefässe und Speisereste hin, die genau datiert werden konnten.

Ein reicher Besitzer

Wie der Berberaffe nach Basel kam, ist unklar. Der Fundort - die Latrine eben - weist jedoch darauf hin, dass er dem Kleriker und Gelehrten Heinrich von Beinheim gehörte. Dieser besass das prächtige Haus in der Basler Innenstadt, zu dem die Latrine gehörte. Von Beinheim war sehr reich - er besass eine umfangreiche Bibliothek handschriftlicher juristischer Schriften, die er später dem Domstift vermachte. Er war Diplomat im Dienste der Stadt Basel, Bindeglied zwischen den Behörden und dem Basler Konzil, das von 1431 - 1449 dauerte. Er soll dort beträchtlichen Einfluss gehabt haben. Zudem war Beinheim massgeblich an der Gründung der Universität Basel beteiligt.

Bild 1 / 5 Legende: In dieses Loch - die ehemalige Latrine eines Patrizierhauses in Basel - wurde der tote Affe geworfen. Genauso wie nicht mehr benötigte Vasen, Essensabfälle und Exkremente der Bewohner. Archäologische Bodenforschnung Basel-Stadt Bild 2 / 5 Legende: Noch heute steht das Haus des Gelehrten und Klerikers Beinheim. Das Latrinentürmchen (violett) hingegen ist verschwunden. Die Latrine ergoss sich in den damals offenen St. Alban-Graben, der die Abfälle in den Rhein leitete. Archäologische Bodenforschnung Basel-Stadt Bild 3 / 5 Legende: Das menschliche Aussehen der Berberaffen dürfte sie zum beliebten Haustier für Wohlhabende in ganz Europa gemacht haben. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Wie beliebt Berberaffen unter der reichen Oberschicht des Mittelalters waren, zeigen verschiedene Wandteppichdarstellungen aus der Zeit. Der Gesichtsausdruck des Affen auf dieser Abbildung könnte ein Hinweis darauf sein, dass er in Gefangenschaft litt - oder dies zumindest der Teppichknüpfer so sah. Archäologische Bodenforschnung Basel-Stadt Bild 5 / 5 Legende: Als der Berberaffe zu Basel achtjährig und geschlechtsreif wurde, verstarb er - aus ungeklärten Gründen. Spuren an seinen Knochen weisen daraufhin, dass er malträtiert wurde Archäologische Bodenforschnung Basel-Stadt

Es ist bekannt, dass sich im Mittelalter nur wohlhabende Menschen einen Berberaffen leisten konnten. Oder Gaukler, die Bären und Affen zur Unterhaltung der Schaulustigen einsetzten. Untersuchungen zeigen, dass es sich beim Basler Berberaffen um ein Männchen handelte. Er starb im Alter von acht Jahren. Männliche Berberaffen werden in diesem Alter geschlechtsreif und können ausgesprochen aggressiv werden.

Spuren von Tierquälerei

Spuren an seinem Gebiss zeigen, dass man ihm seine scharfen Eckzähne abgefeilt hat. Dadurch erlitt er schwere Entzündungen. Weiter fanden die Forscher Entzündungszeichen am Ellbogen und Hämatome am Kopf. «Der Affe wurde sicher geschlagen», sagt Guido Lassau, Leiter der Basler Bodenforschung. Ob das Tier wegen Tierquälerei starb oder an etwas anderem, ist unklar.

Für die Forscher ist der Fund eine «Sensation», da es in Europa nur etwa fünf weitere Affenskelette aus dem Mittelalter gibt. «Das Skelett unseres Affen ist das am besten erhaltene», freut sich Lassau. Er geht davon aus, dass der Basler Berberaffe nicht in einem Archiv verstauben, sondern eines Tages ausgestellt wird - als Relikt einer Zeit, als sich Vermögende zu ihrer Erbauung wilde Tiere hielten, und diesen kaum ein artgerechtes Umfeld boten.