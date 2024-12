«Arena» zur Asylpolitik - Syrer in der Schweiz: «Vertraue dem neuen Regime nicht sofort»

Die Ungewissheit nach dem Sturz des Assad-Regimes ist gross. Dennoch werden in der Schweiz bereits erste asylpolitische Forderungen laut. Die SVP will, dass syrische Geflüchtete in ihre Heimat zurückkehren. Grüne und GLP hingegen sehen die Schweiz beim Wiederaufbau in Syrien in der Pflicht.