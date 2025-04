«Arena» zur Handelspolitik - «Schnappatmung» in der «Arena» wegen US-Zöllen

Gleich zwei Bundesratsmitglieder reisten diese Woche nach Washington, um die Wogen in Sachen Zollpolitik zu glätten. Weil der Handel mit den USA von Unsicherheit geprägt bleibt, rückt China in den Fokus. Gegen mehr Handel mit China regt sich allerdings bereits Widerstand – auch in der «Arena».