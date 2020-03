Die Schweizer Armee erlebt im Moment die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Hilfsanfragen aus den Kantonen dürften in nächster Zeit noch deutlich zunehmen, sagt Korpskommandant Aldo Schellenberg.

Aldo C. Schellenberg Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Aldo C. Schellenberg ist Chef Operationen der Schweizer Armee und Stellvertreter des Chefs der Armee.

SRF News: Das erste Spitalbataillon wurde per SMS einberufen und ist am Dienstag eingerückt. Wie ist das gelaufen?

Aldo Schellenberg: Die Mobilmachung ist sehr gut gelaufen: ruhig, ernsthaft, sehr professionell und sehr zügig. Etwa zwei Drittel der Aufgebotenen werden tatsächlich im Dienst bleiben. Das ist im Rahmen der langjährigen Erwartungen.

Ein zweites Bataillon wird am Donnerstag in der Westschweiz einrücken. 400 Männer auf engem Raum. Wie verhindern Sie, dass sie Teil des Virus-Problems werden. Es gibt ja schon fünf positive Fälle in der Armee?

Wir wenden dieselben Hygienevorschriften an, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit für die ganze Schweiz befohlen sind. Dazu gehört der Abstand von zwei Metern. Wir überprüfen zurzeit alle Unterkünfte, ob sie diesen Hygienevorschriften standhalten. Unterirdische Unterkünfte sollen möglichst keine bezogen werden.

Armeeangehörige waren bisher schon im Tessin im Einsatz. Haben Sie Anfragen aus weiteren Kantonen?

Immer mehr Kantone kommen jetzt mit konkreten Anfragen. Diese werden laufend durch den Bundesstab Bevölkerungsschutz beurteilt. Wir gehen davon aus, dass die Anfragen in den nächsten Tagen noch deutlich zunehmen werden.

Die Mitglieder der Spitalbataillone stammen meist nicht aus Gesundheitsberufen. Sind sie genügend ausgebildet für die Leistung?

Alle haben eine Sanitätsrekrutenschule besucht. Diese schliesst mit einem eidgenössisch zertifizierten Lehrgang ab. Nach dem Einrücken in den WK oder bei der Mobilmachung rezertifizieren sie sich während einiger Stunden und sind dann in Spitälern für Hilfspflegeleistungen zugelassen. Wir nennen das «Low Level Care».

In den Abteilungen gibt es auch Ärzte und Gesundheitspersonal. Wie ist garantiert, dass sie nicht dem Gesundheitssystem entzogen werden?

Ungefähr 90 Prozent der Armeeangehörigen der Spitalbataillone sind keine Fachpersonen des Gesundheitswesens. Die Ärzte und das spezialisierte Pflegepersonal bieten wir auf, setzen es aber nur für die Rezertifizierung mit den Soldatinnen und Soldaten ein. Dann werden sie nach Möglichkeit an ihre Arbeitsplätze zurückgeschickt.

Das Militär führt Anti-Terrorübungen durch und simuliert Kriege. Haben Sie auch für den Pandemie-Fall geübt?

Die spezialisierten Sanitätsformationen üben in der Rekrutenschule und auch in den Wiederholungskursen genau diese Fälle. Dazu gehört die Unterstützung von Spitälern in der Pflege oder in der Logistik. Sie sind also hervorragend vorbereitet für genau diese Aufgabe.

Bis zu 8000 Armeeangehörige könnten in den nächsten Monaten aufgeboten werden. Ist das nicht etwas viel?

Die Armee wird von den zivilen Behörden beauftragt. Wie viele Armeeangehörige notwendig sind, wird sich zeigen. In erster Priorität setzen wir Personal ein, das bereits im Dienst ist: In der Spital- oder Sanitäts-RS gibt es Hunderte, die ihre Grundausbildung abgeschlossen haben, zertifiziert sind und sehr rasch mit grosser Wirkung eingesetzt werden können.

Auch andere Rekrutenschulen absolvieren Zusatzausbildungen im Sanitätsbereich, sodass sie als helfende Hände im Gesundheitswesen ihre Dienste erbringen können. Dazu gehören auch Logistikleistungen wie Patiententransporte. Wir bieten also nicht 8000 Soldaten per Mobilmachung auf.

Das Gespräch führte Priscilla Imboden.