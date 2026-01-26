Zusammengezählt kamen letztes Jahr rund 165’000 Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz, laut SEM rund 3 Prozent weniger als 2024. Hingegen verliessen 83’000 ansässige ausländische Staatsangehörige die Schweiz – ein Plus von 5 Prozent zum Vorjahr. Damit sinkt die Nettozuwanderung 2025 auf 75’000 Personen. Das sind 10 Prozent weniger als im letzten Jahr. Aus der Statistik geht weiter hervor: Es sind 20 Prozent weniger Menschen aus Drittstaaten und 5 Prozent weniger Menschen aus den EU- und Efta-Staaten migriert.

Insgesamt lebten Ende 2025 rund 2.4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer im Land.