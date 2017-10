Die wichtigsten Fakten und Entwicklungen im Überblick – monatlich aktualisiert.

Die Zahl der neuen Asylgesuche gibt einen wichtigen Hinweis darauf, wie sich die Situation im Asylbereich entwickelt. Die Daten werden seit 2013 monatlich vom Staatssekretariat für Migration (SEM) publiziert.

Neue Asylgesuche

Neue Asylgesuche sind stark von aussenpolitischen Ereignissen geprägt. Weil die wichtigste Fluchtroute über das Mittelmeer führt, steigen die Gesuche über den Sommer jeweils an. Den grössten Migrationsdruck erfuhr die Schweiz aufgrund des Kosovo-Konflikts Ende der 1990er Jahre.

Neue Asylgesuche pro Monat

Die monatlichen Ankünfte in Italien gelten als Indiz darauf, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln könnte. Allerdings wird nur ein Bruchteil davon in der Schweiz um Asyl suchen.

Entwicklung der monatlichen Ankünfte in Italien

Viele der zehn Länder, aus denen die meisten Geflüchteten stammten, sind in regionale Konflikte verwickelt. Ein anderer Grund, um in der Schweiz um Asyl zu suchen, ist die bereits vorhandene Diaspora einzelner Nationalitäten.

Woher die Menschen der neuen Asylanträge stammen

Vereinfacht gesehen gibt es für ein Asylgesuch drei mögliche Antworten.

Das Gesuch wird gewährt und der Geflüchtete bekommt einen anerkannten Flüchtlingsstatus.

Das Gesuch wird abgelehnt und der Geflüchtete weggewiesen.

Das Gesuch wird zwar abgelehnt, der Geflüchtete darf aber vorläufig bleiben, weil eine Wegweisung aus humanitären Gründen nicht zumutbar ist, weil dort beispielsweise Folter oder Krieg droht.

Während gewisse Nationalitäten kaum Chancen auf Asyl haben, ist es bei anderen von Fall zu Fall verschieden.