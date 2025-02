Asylunterkunft in Rothrist AG

Vor einer Asylunterkunft in Rothrist im Kanton Aargau hat am Freitagnachmittag ein 22-jähriger Afghane im Verlauf eines Streits auf einen um drei Jahre jüngeren Landsmann eingestochen.

Nach der Tat flüchtete er, wurde aber am Samstagmorgen festgenommen.

Die Tat ereignete sich kurz nach 15 Uhr vor einer Asylunterkunft in Rothrist. Die Kantonspolizei Aargau und Patrouillen der Regionalpolizei rückten daraufhin mit einem Grossaufgebot an den Tatort aus.

Legende: Bei einer Asylunterkunft gerieten zwei Männer aneinander. Der Flüchtige konnte am Samstagmorgen am Bahnhof Aarau festgenommen werden. Keystone/Ennio Leanza (Symbolbild)

Der Verletzte sei durch ein Ambulanzteam versorgt und mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital transportiert worden, teilte die Aargauer Kantonspolizei mit. Die Spurensicherung am Tatort habe bis in die Abendstunden gedauert.

Täter wurde identifiziert

Im Zuge der umfangreichen und intensiven Ermittlungen habe der flüchtige Täter am Samstagmorgen am Bahnhof Aarau identifiziert und angehalten werden können. Zur Klärung der genauen Umstände und des Tathergangs sei der Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden.