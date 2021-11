Die Schweizerische Energiestiftung (SES) hat eine Studie publiziert, welche die Sicherheit des Kernkraftwerks Leibstadt (KKL) überprüfen sollte.

Laut Expertenmeinung erfüllt das KKL die aktuell geltenden internationalen Sicherheitsstandards nicht.

Trotzdem diskutiert die Schweizer Politik über die Verlängerung von Kraftwerk-Laufzeiten.

Aus Deutschland kommt seit längerem Kritik an diesen Diskussionen.

Die Studie listet zahlreiche Mängel auf, die das KKL mit Blick auf den heutigen Stand von Wissenschaft und Technik aufweist:

So erfüllen verschiedene Sicherheitssysteme im Kraftwerk heute Anforderungen hinsichtlich Redundanz und Diversität nicht.

Des Weiteren kann das gestaffelte Sicherheitskonzept im AKW nicht konsequent sichergestellt werden.

Das AKW ist ausserdem nicht vollständig gegen den Absturz eines heute üblichen Flugzeugtyps geschützt.

Zuletzt bezieht das KKL Kernschmelzszenarien nicht in die Sicherheitsbewertung ein.

Alte Anlagen lassen sich kaum sicher nachrüsten

Die Studie wurde vom international renommierten Nuklearingenieur Prof. Dr. Manfred Mertins durchgeführt. Dieser hat die Diskussion und Definition von Sicherheitsstandards für europäische AKW in den letzten Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt.

Mertins sagt, aus wissenschaftlicher Sicht sei die Sache klar: «Anlagen, die seit über 40 Jahren im Betrieb sind, lassen sich praktisch nicht auf jenen Sicherheitsstandard nachrüsten, wie wir ihn heute fordern.» Die betreffenden Anlagen müssten demnach abgeschaltet werden.

Erstellt wurde die Studie zu den Sicherheits-Defiziten des Schweizer AKW Leibstadt im Auftrag der atomkritischen Schweizerischen Energie Stiftung. Das sorgt für Zweifel bei Schweizer Parlamentariern. «Es ist unsere Atomaufsichtsbehörde und es ist die, auf die ich letzlich auch als Politiker hören muss, wenn wir eine Studie haben, die auch irgendwo in Auftrag gegeben wurde, dann ist die logischerweise auch gefärbt, aber ich verlange, dass das ENSI solche Stimmen auch ernst nimmt und dann sein Expertenurteil abgibt» sagt CVP-Parlamentarier und Mitglieder der der Umwelt- und Raumplanungskommission, Stefan Müller-Altermatt.

Der Studienverfasser, der auch für die aktuellen deutschen «Sicherheitsanforderungen für KKW» mitverantwortlich ist, winkt ab: «Also der Auftraggeber ist mir relativ egal. Der Auftrag ist ein Auftrag und der Massstab in Bezug auf die Beurteilung des Sachverhaltes ist der Stand von Wissenschaft und Technik, ob von links oder rechts. Das ist in dem Fall gleich», sagt Mertins.

Kernenergie kommt wieder verstärkt in den Fokus

Nachdem im Nachgang der Nuklearkatastrophe in Fukushima beschlossen wurde, dass in der Schweiz keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden sollten, liebäugelt die Schweizer Politik in den letzten Jahren wieder stärker mit der Kernenergie. Die Gründe dafür sind vor allem ökonomischer und energiepolitischer Natur.

Vor allem aus dem süddeutschen Raum, der im Falle eines Atomunfalls direkt betroffen wäre, kommt immer wieder Kritik am Festhalten der Schweiz an der Kernenergie. Dies sei eine fatale Fehlentwicklung, so die deutsche Energiepolitikerin Rita Schwarzelühr-Sutter. «Die Studie muss untersucht werden. Die Aufsichtsbehörde der Schweiz ist dafür verantwortlich – und ich erwarte schon, dass dem nachgegangen wird.»

Sicherheit sei das wichtigste, sagt Schwarzelühr-Sutter. «Ich glaube, das ist links und rechts des Rheines für alle Bürger das Wichtigste.»

Ständerat Martin Schmid, Präsident der Umwelt- und Raumplanungskommission, sagt dazu, dass es in der Schweiz nicht die Politiker seien, die über Laufzeiterweiterungen von Kernkraftwerken entscheiden, sondern die Fachleute des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats Ensi.

Schmid sagt: «Ich bin überzeugt, dass die Schweizer AKWs, so wie sie heute betrieben werden – mit sehr hohen Sicherheitsstandards –, dass die diesen Sicherheitsanforderungen genügen.» Er vertraue diesen Fachpersonen der Ensi voll und ganz.