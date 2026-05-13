Laut einem Bericht des Bundes ist ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt technisch möglich und in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich.

Bisher hielt man einen Betrieb von bis zu sechzig Jahren für machbar.

Eine finanzielle Förderung des Langzeitbetriebs erachtet die Landesregierung derzeit als nicht notwendig.

Den entsprechenden Bericht hat der Bundesrat am Mittwoch verabschiedet. Eine Aktennotiz des Bundesamts für Energie (BFE) habe bereits im Jahr 2024 die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Langzeitbetriebs der Schweizer Kernkraftwerke bis zu sechzig Jahren bestätigt, schreibt die Landesregierung in einer Mitteilung.

Legende: Das Kernkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn nahm 1979 den Betrieb auf. KEYSTONE/Sigi Tischler

Weiter heisst es, dass sich die erforderlichen Investitionen für technische Nachrüstungen beim Langzeitbetrieb voraussichtlich lohnen würden, vorausgesetzt, Strompreise und Kosten entwickeln sich realistisch.

Politische und regulatorische Unsicherheiten, wie eine mögliche vorzeitige Stilllegung oder verschärfte Sicherheitsauflagen, würden jedoch nicht-wirtschaftliche Risiken darstellen. «Stabile regulatorische Rahmenbedingungen sind daher von zentraler Bedeutung», so der Bundesrat.

Gösgen braucht bis 2029 Entscheid

Erst am Montag hatte Thomas Sieber, Chef des Stromkonzerns Axpo, bis zu achtzigjährige Laufzeiten für Gösgen und Leibstadt für denkbar gehalten. Bei Gösgen müsse bis 2029 entschieden werden, ob das Werk weiterbetrieben oder wie geplant vom Netz genommen werde.

Axpo besitzt das Kernkraftwerk Beznau im Kanton Aargau und ist an den Kraftwerken Leibstadt und Gösgen beteiligt. Im Jahr 2024 kündigte der Konzern an, das Kernkraftwerk Beznau nach rund sechzig Jahren ausser Betrieb zu nehmen.

Mit dem Bericht erfüllt der Bundesrat ein Postulat von FDP-Ständerat Thierry Burkart (AG).