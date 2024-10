Messerangreifer von Zürich muss in Untersuchungshaft

Der 23-jährige Mann, der in Oerlikon ZH drei Hortkinder verletzt hatte, muss in Untersuchungshaft.

Das Zwangsmassnahmengericht ist dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt.

Das Gericht habe die Untersuchungshaft bereits am Mittwoch angeordnet, gab ein Sprecher der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage von Keystone-SDA bekannt. Weitere Aussagen zu den Hintergründen der Tat machte der Sprecher nicht.

Legende: Das schreckliche Verbrechen in Zürich wühlt die Schweiz auf. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Kinder ausser Lebensgefahr

Der Mann hatte am Dienstagmittag beim Berninaplatz in Zürich unvermittelt eine Gruppe Hortkinder mit einem Messer angegriffen. Ein fünfjähriger Knabe wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Fünfjährige erlitten mittelschwere Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, sind alle Kinder ausser Lebensgefahr.

Die Hortmitarbeiterin und ein Passant konnten den Angreifer überwältigen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Diese geht derzeit von einem Einzeltäter aus.