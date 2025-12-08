Ein Zug der Appenzeller Bahnen ist am Sonntagabend zwischen Gais AR und Altstätten SG entgleist.

Ernsthaft verletzt wurde niemand. Eine Person musste wegen eines Schocks zur Überwachung ins Spital gebracht werden.

Die rund 20 Reisenden konnten den Wagen selbstständig verlassen, wie es in einem Communiqué der Appenzeller Bahnen heisst.

Der Zug war auf dem Weg von Gais nach Altstätten, als er im Bereich der Haltestelle «Alter Zoll» oberhalb von Altstätten im Bereich einer Weiche entgleiste. Der rund 44 Tonnen schwere Wagen geriet dabei in Schräglage und kam auf einem Kiesbankett zum Stehen. Ohne dieses hätte das Fahrzeug in die Tiefe stürzen können.

Legende: Drohnenaufnahmen zeigen die Bergungs- und Sicherungsarbeiten vor Ort. SRF

Damit sofort mit der Sicherung und Bergung angefangen werden konnte, wurde die Fahrleitung umgehend abgeschaltet – der Verkehr wurde auf der ganzen Linie eingestellt. Es verkehren Bahnersatzbusse. Die Feuerwerh sperrte die alte Stossstrasse für den Verkehr in beiden Richtungen.

Aufwendige Bergung im Gange

Einer der beiden eingesetzten Pneukrane sichert derzeit das entgleiste Fahrzeug. Die Platzverhältnisse auf der Strasse im Bereich der Unfallstelle sind sehr eng, weswegen für die Kranarbeiten zusätzliches Material herangeschafft werden musste. Die Bergungsarbeiten dürften sich bis in die frühen Morgenstunden hineinziehen, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Ziel sei es, die entgleisten Fahrzeuge wieder auf die Schiene zu hieven und nach Appenzell zu überführen.

Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar, dürfte laut Reporter vor Ort jedoch mehrere Hunderttausend Franken betragen. Die Appenzeller Bahnen untersuchen die Unfallursache.