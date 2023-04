Auktion in Zürich

Ein aus drei Skeletten zusammengesetzter Tyrannosaurus Rex ist in Zürich für 4.8 Millionen Franken versteigert worden.

Der Schätzwert lag laut dem Auktionshaus Koller zwischen 6 und 8 Millionen Franken.

In den letzten Wochen konnte der T-Rex in der Tonhalle in Zürich besichtigt werden.

Der offizielle Name des versteigerten Tyrannosaurus Rex lautet «TRX-293 Trinity» (Dreieinigkeit). Die drei Skelette wurden zwischen 2008 und 2013 in Montana und Wyoming in den USA als Fossilien ausgegraben. Nur rund 50 Prozent des Skeletts sind Originalmaterial.

1 / 3 Legende: «Trinity» in der Zürcher Tonhalle. Das Skelett war ab Ende März bis am Sonntag ausgestellt. Die Ausstellung war ausverkauft. Keystone/MICHAEL BUHOLZER 2 / 3 Legende: Das Skelett musste aus drei unterschiedlichen Tieren zusammengesetzt und mit Kunststoffteilen angereichert werden, um es zu vervollständigen. Keystone/Michael Buholzer 3 / 3 Legende: Ein Mitglied der Installations-Crew des Dinosaurier-Museums Aathal hält einen Kiefer, der zum Skelett hinzugefügt worden ist. Keystone/Michael Buholzer

Wer «Trinity» verkauft hat, ist ebenso wenig bekannt wie der Käufer. Den aussergewöhnlichen Auftrag, ein ganzes T-Rex-Skelett zu versteigern, hat das Zürcher Auktionshaus bekommen, nachdem sie bereits einmal einen Flugsaurier versteigert hätten. Dies erklärte Cyril Koller Ende März gegenüber SRF. Sie seien dann aus den USA für den Verkauf des Tyrannosaurus angefragt worden.

Auch «Sue» und «Stan» wurden versteigert

Es ist erst das dritte Mal, dass ein solches Tyrannosaurus-Rex-Skelett versteigert wurde. «Sue», benannt nach Sue Hendrickson, die das Fossil 1990 in South Dakota entdeckte, ging 1997 für 8.4 Millionen Dollar an das Field Museum für Naturkunde in Chicago.

Noch mehr Geld gab es für «Stan» 2020. Dieser wurde 1992 in South Dakota von Stan Sacrison entdeckt und ist ein Skelett mit 70 Prozent Originalmaterial. Ersteigert wurde «Stan» vom arabischen Emirat Abu Dhabi für gut 31 Millionen Dollar. Das Skelett soll ab Ende 2025 in Abu Dhabi ausgestellt werden.

Ein nordamerikanischer Dinosaurier

Insgesamt sollen nach einer wissenschaftlichen Schätzung rund 2.5 Milliarden Tyrannosaurier auf der Erde gelebt haben. Bislang wurden aber nur 30 bis 40 mehr oder weniger intakte Skelette gefunden – alle in den USA.

T-Rex: der König der Dinosaurier Box aufklappen Box zuklappen Er ist seit 66 Millionen Jahren ausgestorben, fasziniert die Menschheit aber bis heute: Tyrannosaurus Rex, kurz T-Rex. Zu Deutsch bedeutet sein lateinischer Name «König der Tyrannenechsen». Das erste dokumentierte Fossil eines T-Rex entdeckte der Wissenschaftler Barnum Brown zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA. Seither wurden nur wenige komplette T-Rex-Skelette gefunden. Mittlerweile weiss man, dass es grössere und imposantere Saurier gab, aber er war einer der ersten, den man entdeckt hatte. Regisseur Steven Spielberg machte T-Rex 1993 im Film «Jurassic Park» dann endgültig zum Megastar.

«Der T-Rex ist ein klassischer nordamerikanischer Saurier», erklärt die Paläontologin Katja Waskow vom Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig der Deutschen Presse-Agentur. «Mitteleuropa war damals überwiegend unter dem Meer, eine Insellandschaft. Hier findet man eher Fossilien von Meeresbewohnern.»

02:12 Video Archiv: In Zürich wird ein T-Rex-Skelett versteigert Aus Tagesschau vom 28.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

An der Versteigerung in Zürich wurden auch 78 andere mehr oder weniger spektakuläre Objekte versteigert, darunter weitere versteinerte Dinosaurier-Knochen, ein Fahrrad, das vom ehemaligen belgischen Radrennfahrer Eddy Merckx gefahren wurde, Original-Autogramme der Astronauten Buzz Aldrin, John Glenn und Neil Armstrong und ein Meteorit vom Planeten Mars.