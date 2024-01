Fussmatte der Signa: Auf der Auktionsplattform Aurena wird derzeit das ganze Signa-Inventar für Tausende von Euro versteigert. Denn die Immobiliengruppe braucht jeden Cent, um die Milliarden hohen Schulden bei zahlreichen Gläubigern zu begleichen. Die Auktion wurde in drei Teile aufgeteilt, bei zweien erfolgte bereits der Zuschlag. Für Bürostühle, Ledersofas, einen Besprechungstisch, aber auch für eine Fussmatte mit dem Signa-Logo wurden mehrere Tausend Euro geboten. Im Rennen waren zudem Alltagsgegenstände wie 22 Kleiderbügel, Plastikmülleimer, Zimmerpflanzen oder Büromaterial. Die Auktion dauert noch bis Anfang Februar.

Eine Auswahl des Signa-Inventars

1 / 5 Legende: Die bekannte Signa-Fussmatte wurde am Freitag für rund 2000 Euro versteigert. Der Startpreis, auch Rufpreis genannt, war bei 3 Euro. Aurena.at 2 / 5 Legende: Dieser Plastikmülleimer kann noch bis Anfang Februar ersteigert werden. Rufpreis: 1 Euro, aktuelles Gebot: 60 Euro. Aurena.at 3 / 5 Legende: 22 Signa-Kleiderbügel sind ebenfalls noch im Rennen. Rufpreis: 3 Euro, aktuelles Gebot: 300 Euro. Aurena.at 4 / 5 Legende: Für das wohl teuerste Versteigerungsgut – den Besprechungstisch – kann noch geboten werden. Rufpreis: 3000 Euro, aktuelles Gebot: 12'500 Euro. Aurena.at 5 / 5 Legende: Diverse Bürostühle aus Leder sind ebenfalls noch verfügbar. Rufpreis: 450 Euro, aktuelles Gebot: 1000 Euro. Aurena.at

Trolley der Swissair: Solche Versteigerungen gab es auch in der Schweiz. Eine der bekanntesten ist wohl die des Swissair Inventars nach ihrem Grounding 2001. Von Tellern, über Stoffservietten, Necessaires und Taschen bis hin zu den Swissair-Trolleys: Die Swissair-Nachlässe waren vielfältig und bei den Kaufenden so beliebt wie die Marke selbst. In vielen Haushalten dienen die Trolleys heute als Barregal, Büchergestell oder als Badezimmerschrank. Auf der Auktionsplattform Ricardo können noch immer einige Sammlerstücke erworben werden.

Die Swissair-Nachlässe waren beliebt

1 / 3 Legende: Das wohl berühmteste Objekt der Swissair-Versteigerungen: der Swissair-Trolley. Dieser wurde zum Kultobjekt und wird nach wie vor in Barregale, Büchergestelle oder Badezimmerschränke verwandelt. Keystone/Martin Ruetschi 2 / 3 Legende: Necessaires, Teller, Besteck, Werbeplakate, Stoffservietten – Die Versteigerungen nach dem Swissair Grounding waren vielfältig und halten noch immer an. Keystone/Steffen Schmidt 3 / 3 Legende: Swissair-Gegenstände wie Taschen waren auch vor dem Grounding schon sehr beliebt. Keystone/Sibold

Mütze der Credit Suisse: Obwohl durch die Fusion mit der UBS eine Versteigerung verhindert werden konnte, wurde die rot-blau-weisse SKA-Mütze am 19. März 2023, dem Tag der Fusion, von zahlreichen Personen auf Ricardo für bis zu 200 Franken versteigert. Zu diesem Zeitpunkt war das Kultobjekt rund 280-Mal mehr wert als eine Credit Suisse Aktie. Die Mütze war in den 80er Jahren ein Werbegeschenk der Schweizerischen Kredit Anstalt (SKA, Vorgängerin der Credit Suisse) und wurde per Losverfahren kostenlos verteilt. Auf Ricardo gibt es zudem einige, die alte Credit Suisse Bleistifte oder Kugelschreiber versteigern.

Legende: Die rot-blau-weisse SKA-Mütze war in den 80er Jahren auf zahlreichen Kinderköpfen und beim Skifahren zu sehen. Am 19. März 2023 erlebte die Mütze ihr grosses Comeback. Keystone/Christophe Bott

Was folgt von Jelmoli? Das Warenhaus Jelmoli schliesst per Ende 2024 seine Türen. Gemäss PR-Managerin Patricia Schölly wird Jelmoli sämtliche Produkte und Inventar per Ende Jahr veräussern. Es könne durchaus sein, dass davon einzelne Produkte oder Gegenstände versteigert werden. Mögliche Objekte wären vielleicht alte Werbeplakate oder vergangene Jelmoli Sujets, die bereits für Sonderprodukte zum 190-jährigen Geburtstag im vergangenen Jahr verwendet wurden.