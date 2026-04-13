Zwei Pfauen verspüren Freiheitsdrang, spazieren durch die Stadt und sorgen für zahlreiche Anrufe bei der Polizei. Diese gibt Entwarnung.

Zwei Pfauenmännchen sorgen derzeit in Basel für Entzückung in der Bevölkerung und für heisse Telefonleitungen bei der Basler Polizei: «In den letzten Stunden und Tagen hat die Einsatzzentrale unzählige Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern erhalten, die herumfliegenden oder -laufenden Pfauen begegneten», schreibt die Basler Polizei in einem Post auf Whatsapp am Wochenende und fügt hinzu: «Den Pfauen geht es gut, es handelt sich nicht um einen Notfall – Polizei oder Feuerwehr müssen nicht informiert werden. Danke!»

Auch auf den Sozialen Medien machen Bilder der beiden Pfauen die Runde. Ein Post mit einem Video der beiden in der Clarastrasse sorgt für lustige Kommentare und Reaktionen. «Just a normal day in Basel» heisst es unter einem Instagram-Post, oder «Laufsteg in Basel mal völlig anders! Elegant!! Wunderschön!»

Freiheitsdrang nach Vogelgrippe-Quarantäne

Aber wo sind die exotischen Vögel mit ihrem eleganten Federkleid ausgebüxt und vor allem aus welchem Grund? Eine Nachfrage im Tierpark Lange Erlen in Kleinbasel zeigt: Die beiden Pfauenmännchen hatten offenbar akuten Freiheitsdrang. «Wir mussten die Vögel im Februar und März wegen der Vogelgrippe einsperren. Am 1. April durften wir die Tiere dann zum ersten Mal wieder frei im Park herumlaufen lassen», erklärt Ueli Käser, Betriebsleiter des Tierparks.

Warum sie in die Stadt gingen, wissen wir nicht. Wir können sie ja nicht fragen.

«Sie haben diese wiedergewonnene Freiheit wohl sehr genossen. Warum sie aber ausgerechnet in die Stadt gingen, wissen wir nicht. Wir können sie ja nicht fragen», meint Käser schmunzelnd. Sorgen, dass die Tiere für immer das Weite suchen und nicht mehr zurückkommen, macht man sich beim Tierpark aber nicht. «Sie sind sehr treu und kehren normalerweise nach ihren Ausflügen jeweils zurück.»

Dass Pfauen das Weite suchen, ist keine Seltenheit. So hielt letzten Sommer Pfau «Caruso» Bevölkerung und Behörden im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf Trab. Der Pfau lebte mit seiner Partnerin auf einem Hof in Haslen und ergriff während des 1.-August-Feuerwerks die Flucht. «Caruso» konnte erst nach zwei Wochen wieder eingefangen werden, wie die «Appenzeller Zeitung» berichtete. Zur Strafe erhielt der Pfau 24 Stunden Hausarrest.

Legende: Pfauen begeistern vor allem durch ihr farbenfrohes Federkleid. KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow (Symbolbild)

Weniger streng sind die Tierpfleger im Basler Tierpark. Dennoch wolle man nun handeln, weil der aktuelle Ausflug doch länger als gewöhnlich dauert: «Wir werden die Tiere in den nächsten Tagen einfangen und wieder zurückbringen», sagt Käser.

Pfauen bringen Glück

So ein Ausflug in die Stadt birgt vor allem wegen des Verkehrs gewisse Gefahren. Wer die Vögel sieht, müsse nichts unternehmen, sondern könne einfach den Anblick mitten in der Stadt geniessen. Denn, so betont Ueli Käser, Betriebsleiter des Tierparks: «Man sagt, es bringe Glück, wenn man Pfauen sieht.»