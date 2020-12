Einen Tag lang fast alle Züge, Busse und Schiffe in der Schweiz zu einem niedrigen Preis nutzen: Für Nicht-GA-Besitzer ist das ein attraktives Angebot, das viele Schweizer Gemeinden seit Jahren möglich machen. Rund 45 Franken kostet eine Gemeinde-Tageskarte aktuell, also deutlich weniger als eine Tageskarte der SBB.

Allerdings verzichten immer mehr Gemeinden auf den Verkauf solcher Tageskarten. Der Grund: Der Verkauf lohnt sich nicht mehr und ist für einige Gemeinden sogar zum Verlustgeschäft geworden. Wegen der Coronakrise ist die Nachfrage gesunken, zeigen diverse Beispiele aus dem Mittelland. Die Folgen der Pandemie beschleunigt das Sterben der Gemeinde-Tageskarten.

Es lohnt sich nicht

Aargauer Gemeinden wie Neuenhof oder Gansingen haben mitgeteilt, dass sie auf das Angebot verzichten. Auch das Aargauer Städtchen Lenzburg (über 10'000 Einwohner) oder die Solothurner Gemeinde Lommiswil stellen den Service ein.

Es kann nicht sein, dass wir mehrere zehntausend Franken mit diesem Angebot verlieren.

Auch die Solothurner Stadt Grenchen (knapp 17'000 Einwohner) will nichts mehr von Tageskarten wissen. Es lohne sich nicht, erklärt die Grenchner Stadtschreiberin Luzia Meister: «Es kann nicht sein, dass wir tausende oder mehrere zehntausend Franken mit diesem Angebot verlieren. Draufzahlen, das geht nicht», sagt sie.

Legende: Keystone

Das Angebot funktioniert so: Eine Gemeinde kauft Tageskartensets der ÖV-Branche. Ein Set à 365 Tageskarten kostet 14'000 Franken. Die Solothurner Stadt Grenchen zum Beispiel zahlte in den vergangenen Jahren 70'000 Franken pro Jahr, um der Bevölkerung fünf Tageskarten pro Tag anbieten zu können. Bringt eine Gemeinde die meisten Karten weg, verdient sie Geld. Kann sie die Karten nicht verkaufen, ist das Ganze hingegen ein Verlustgeschäft.

Coronakrise stoppt Run auf Tageskarten

Früher waren die Gemeinde-Tageskarten heiss begehrt. Nun aber ist alles anders. Die Schweizer Bevölkerung ist gezwungenermassen weniger mobil, Ausflüge sind nicht mehr so gefragt. «Der Verkauf ist mit Corona eingebrochen. Wir bleiben auf den Karten sitzen. Nun haben wir entschieden, den Verkauf nächstes Jahr zu stoppen. Er wäre nicht mehr sinnvoll», begründet die Grenchner Stadtschreiberin Luzia Meister den Entscheid.

Legende: Keystone

Die Coronakrise ist aber nicht der einzige Grund, weshalb die Gemeinde-Tageskarte zum Auslaufmodell geworden ist. Die günstigen Ausflugskarten sind nur am Schalter der Gemeinde erhältlich. Im Zeitalter von Online-Tickets auf dem Smartphone ist vielen der Gang zum Schalter zu umständlich. Zudem bieten ÖV-Anbieter wie die SBB mittlerweile zu gewissen Zeiten online Spartickets an, auch Spar-Tageskarten. Diese können günstiger sein als eine Gemeinde-Tageskarte und konkurrenzieren also das Angebot der Gemeinden.

Man kann diese Karten im Voraus bestellen und gut planen.

In der Stadt Olten sieht man keine Konkurrenz durch Spar-Tageskarten. Solche verbilligten Tageskarten auf dem Mobiltelefon zu ergattern, könne mühsam sein, die Gemeinde-Tageskarte hingegen sei ein sicherer Wert, sagt Stadtschreiber Markus Dietler: «Man kann die Gemeinde-Tageskarte im Voraus bestellen und gut planen. Wir müssen als Gemeinde auch nicht unbedingt Geld verdienen, sondern möchten der Bevölkerung eine Leistung anbieten», erklärt er.

Dass sich mit den Gemeinde-Tageskarten kein Geschäft mehr machen lässt, hat allerdings auch die Stadt Olten erkannt. Sie hat die Anzahl Tageskarten, die sie pro Tag anbietet, deshalb reduziert. Auch andere Gemeinden bieten nicht mehr so viele Tageskarten an wie früher, Wettingen AG oder Oberdorf SO beispielsweise.

Die Gemeinde-Tageskarte scheint in der jetzigen Form also ein Auslaufmodell. Die Branchenorganisation Alliance SwissPass will das heutige Angebot Ende 2023 einstellen. Bis dahin soll jedoch ein neues Format erarbeitet werden.