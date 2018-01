Der Bund hat letztes Jahr 287 abgewiesene Asylsuchende, die sich gegen ihre Ausschaffung wehrten, auf sogenannten Sonderflügen aus der Schweiz ausgeschafft.

Die Kosten für die Zwangsausschaffungen beliefen sich letztes Jahr auf 3,7 Millionen Franken, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

2016 waren es noch 345 solcher Ausschaffungen gewesen.

Das sagte ein Sprecher des Staatssekretariats für Migration der «NZZ am Sonntag», wie die Zeitung schreibt.

Für die Zwangsausschaffungen in europäische, asiatische und afrikanische Staaten seien 64 Sonderflüge nötig gewesen, also Flüge mit eigens vom Bund gecharterten Maschinen, auf denen Polizisten und medizinisches Personal mitfliegen. 17 Sonderflüge seien gemeinsam mit der EU durchgeführt worden.