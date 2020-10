Legende:

ZH: Marian Danowski kandidierte in der Vergangenheit für zahlreiche politische Ämter, was zu einer Diskussion über den Missbrauch von Bürgerrechten führten. In einer Antwort auf einen Vorstoss schrieb die Zürcher Stadtregierung 2019: «Die genaue Anzahl der Kandidaturen in den vergangenen zehn Jahren ist mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln.»

Keystone (Archivbild 2002)