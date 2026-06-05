Rund 2000 Fundgegenstände werden in einer Verkaufsausstellung in Luzern präsentiert – vorwiegend Kunst und Kuriositäten.

Brustimplantate und Silikonhände: Was alles im ÖV liegen bleibt

In Zügen und auf Flughäfen gehen nicht nur Schirme und Mobiltelefone verloren, sondern auch Kunstwerke und Kuriositäten. Das Unternehmen «fundsachenverkauf.ch» kauft Gegenstände auf, die in öffentlichen Verkehrsmitteln verloren gehen und nicht in den Fundbüros abgeholt werden.

Die Menge der ankommenden Ware sei enorm. Monatlich würden über 200'000 Stücke verarbeitet, teilt das Secondhand-Geschäft mit. Kein Wunder, dass unter all diesen Gegenständen die eine oder andere Kuriosität zu finden ist.

Diese Kuriositäten wurden im ÖV liegen gelassen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Gorilla-Schädel. Unter den Fundsachen, die in Luzern ausgestellt werden, sind auch einige kuriose Gegenstände. So etwa dieser Schädelknochen eines Gorillas. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 1 / 12 Legende: Gorilla-Schädel Unter den Fundsachen, die in Luzern ausgestellt werden, sind auch einige kuriose Gegenstände. So etwa dieser Schädelknochen eines Gorillas. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 2 von 12. Vergessene Bilder. Auch rund hundert vergessene Gemälde, Grafiken und Fotografien werden an der Ausstellung verkauft. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 2 / 12 Legende: Vergessene Bilder Auch rund hundert vergessene Gemälde, Grafiken und Fotografien werden an der Ausstellung verkauft. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 3 von 12. Papst-Autogramm. Darunter auch ein signiertes Bild von Papst Johannes Paul II. mit einem Schweizer Gardisten. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 3 / 12 Legende: Papst-Autogramm Darunter auch ein signiertes Bild von Papst Johannes Paul II. mit einem Schweizer Gardisten. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 4 von 12. Gebetsmühle. Auch diese tibetische Gebetsmühle ist einst liegen geblieben. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 4 / 12 Legende: Gebetsmühle Auch diese tibetische Gebetsmühle ist einst liegen geblieben. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 5 von 12. Hat sich jemand der Fussfessel entledigt? Ob dieser Fahrgast diese Fussfessel wirklich aus Versehen liegen gelassen hat, bleibt unklar. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 5 / 12 Legende: Hat sich jemand der Fussfessel entledigt? Ob dieser Fahrgast diese Fussfessel wirklich aus Versehen liegen gelassen hat, bleibt unklar. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 6 von 12. Plakette der saudischen Luftwaffe. Diese Plakette der saudi-arabischen Luftwaffe kann ebenfalls in der Ausstellung betrachtet und gekauft werden. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 6 / 12 Legende: Plakette der saudischen Luftwaffe Diese Plakette der saudi-arabischen Luftwaffe kann ebenfalls in der Ausstellung betrachtet und gekauft werden. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 7 von 12. Metalldetektor. Auch ein Metalldetektor ist ausgestellt. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 7 / 12 Legende: Metalldetektor Auch ein Metalldetektor ist ausgestellt. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 8 von 12. Unerwünschte Brustimplantate? Diese zwei Brustimplantate wurden ebenfalls im ÖV liegen gelassen. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 8 / 12 Legende: Unerwünschte Brustimplantate? Diese zwei Brustimplantate wurden ebenfalls im ÖV liegen gelassen. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 9 von 12. Neugotischer Kandelaber. Eines der Highlights: Dieser neugotische Kandelaber wird für mehrere hundert Franken zum Verkauf angeboten. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer. 9 / 12 Legende: Neugotischer Kandelaber Eines der Highlights: Dieser neugotische Kandelaber wird für mehrere hundert Franken zum Verkauf angeboten. fundkunst.ch/Alessia Widmer

Bild 10 von 12. Neue Radkappen gefällig? Auf Anfrage hat die SBB weitere Bilder von kuriosen Fundgegenständen an SRF geschickt. So etwa diese zwei Radkappen. Bildquelle: SBB. 10 / 12 Legende: Neue Radkappen gefällig? Auf Anfrage hat die SBB weitere Bilder von kuriosen Fundgegenständen an SRF geschickt. So etwa diese zwei Radkappen. SBB

Bild 11 von 12. Attraktion für den Plüschtierzoo. Man muss es wohl ziemlich eilig haben, um diese Plüschtier-Giraffe beim Aussteigen zu vergessen. Bildquelle: SBB. 11 / 12 Legende: Attraktion für den Plüschtierzoo Man muss es wohl ziemlich eilig haben, um diese Plüschtier-Giraffe beim Aussteigen zu vergessen. SBB

Bild 12 von 12. Eiskaltes Händchen. Ab-Hand-en gekommen? Der Fahrgast, der diese ziemlich echt aussehende Silikonhand gefunden hat, könnte sich ein wenig erschreckt haben. Bildquelle: SBB. 12 / 12 Legende: Eiskaltes Händchen Ab-Hand-en gekommen? Der Fahrgast, der diese ziemlich echt aussehende Silikonhand gefunden hat, könnte sich ein wenig erschreckt haben. SBB Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Kunstkennerinnen und -kenner verirrten sich aber kaum zu ihnen, sagt «fundsachenverkauf.ch» gegenüber Keystone. Die meisten Fund-Kunstwerke blieben damit im Keller zurück. Nun wird ein Teil der Kunstwerke ausgestellt.

Fundkunst in Luzern Box aufklappen Box zuklappen Vom 8. Juni bis zum 20. Juni werden in der Ausstellung fundkunst.ch am Kapellplatz 5 in Luzern rund 2000 zurückgelassene Bilder, Poster und Bücher in einer Verkaufsausstellung präsentiert – und können direkt vor Ort erworben werden.

Unter den Fundstücken sind rund hundert gehängte Gemälde, Grafiken und Fotografien. Auch Skulpturen sind ausgestellt. Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke.