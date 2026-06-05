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Ausstellung in Luzern Brustimplantate und Silikonhände: Was alles im ÖV liegen bleibt

Rund 2000 Fundgegenstände werden in einer Verkaufsausstellung in Luzern präsentiert – vorwiegend Kunst und Kuriositäten.

05.06.2026, 17:46

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In Zügen und auf Flughäfen gehen nicht nur Schirme und Mobiltelefone verloren, sondern auch Kunstwerke und Kuriositäten. Das Unternehmen «fundsachenverkauf.ch» kauft Gegenstände auf, die in öffentlichen Verkehrsmitteln verloren gehen und nicht in den Fundbüros abgeholt werden.

Die Menge der ankommenden Ware sei enorm. Monatlich würden über 200'000 Stücke verarbeitet, teilt das Secondhand-Geschäft mit. Kein Wunder, dass unter all diesen Gegenständen die eine oder andere Kuriosität zu finden ist.

Diese Kuriositäten wurden im ÖV liegen gelassen

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  • Bild 1 von 12. Gorilla-Schädel. Unter den Fundsachen, die in Luzern ausgestellt werden, sind auch einige kuriose Gegenstände. So etwa dieser Schädelknochen eines Gorillas. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Schädel eines Affen auf weissem Hintergrund.
  • Bild 2 von 12. Vergessene Bilder. Auch rund hundert vergessene Gemälde, Grafiken und Fotografien werden an der Ausstellung verkauft. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Gerahmtes Gemälde einer winterlichen Landschaft mit Personen, die auf einem gefrorenen Teich eislaufen.
  • Bild 3 von 12. Papst-Autogramm. Darunter auch ein signiertes Bild von Papst Johannes Paul II. mit einem Schweizer Gardisten. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Gerahmtes Foto an der Wand mit zwei Personen, eine in weisser Kleidung, die andere in einem bunten Kostüm.
  • Bild 4 von 12. Gebetsmühle. Auch diese tibetische Gebetsmühle ist einst liegen geblieben. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Gebetsmühle mit Goldverzierungen und Edelsteinen auf einem Tisch.
  • Bild 5 von 12. Hat sich jemand der Fussfessel entledigt? Ob dieser Fahrgast diese Fussfessel wirklich aus Versehen liegen gelassen hat, bleibt unklar. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Schwarzer Kunststoffgegenstand mit Gurthalterung auf weissem Hintergrund.
  • Bild 6 von 12. Plakette der saudischen Luftwaffe. Diese Plakette der saudi-arabischen Luftwaffe kann ebenfalls in der Ausstellung betrachtet und gekauft werden. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Goldenes Wappenschild mit eingravierten Symbolen in einer Schatulle.
  • Bild 7 von 12. Metalldetektor. Auch ein Metalldetektor ist ausgestellt. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Handscanner auf einer weissen Oberfläche.
  • Bild 8 von 12. Unerwünschte Brustimplantate? Diese zwei Brustimplantate wurden ebenfalls im ÖV liegen gelassen. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Zwei transparente Objekte auf einer weissen Oberfläche.
  • Bild 9 von 12. Neugotischer Kandelaber. Eines der Highlights: Dieser neugotische Kandelaber wird für mehrere hundert Franken zum Verkauf angeboten. Bildquelle: fundkunst.ch/Alessia Widmer.
    Aufwendiger Kandelaber mit goldenen Verzierungen und Engelsfigur, auf Holzfussboden stehend.
  • Bild 10 von 12. Neue Radkappen gefällig? Auf Anfrage hat die SBB weitere Bilder von kuriosen Fundgegenständen an SRF geschickt. So etwa diese zwei Radkappen. Bildquelle: SBB.
    Zwei silberne Radkappen auf dunkler Oberfläche.
  • Bild 11 von 12. Attraktion für den Plüschtierzoo. Man muss es wohl ziemlich eilig haben, um diese Plüschtier-Giraffe beim Aussteigen zu vergessen. Bildquelle: SBB.
    Stoffgiraffe in einem Industriegebäude mit Regalen im Hintergrund.
  • Bild 12 von 12. Eiskaltes Händchen. Ab-Hand-en gekommen? Der Fahrgast, der diese ziemlich echt aussehende Silikonhand gefunden hat, könnte sich ein wenig erschreckt haben. Bildquelle: SBB.
    Realistisch aussehende künstliche Hand auf einem Tisch liegend.
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Kunstkennerinnen und -kenner verirrten sich aber kaum zu ihnen, sagt «fundsachenverkauf.ch» gegenüber Keystone. Die meisten Fund-Kunstwerke blieben damit im Keller zurück. Nun wird ein Teil der Kunstwerke ausgestellt.

Fundkunst in Luzern

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Vom 8. Juni bis zum 20. Juni werden in der Ausstellung fundkunst.ch am Kapellplatz 5 in Luzern rund 2000 zurückgelassene Bilder, Poster und Bücher in einer Verkaufsausstellung präsentiert – und können direkt vor Ort erworben werden.

Unter den Fundstücken sind rund hundert gehängte Gemälde, Grafiken und Fotografien. Auch Skulpturen sind ausgestellt. Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke.

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