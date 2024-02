Auch Schweizer Energiekonzerne sind im Ausland stark vertreten. So ist Axpo – die in der Schweiz ein einziges Windkraftwerk betreibt – in Europa eine der grössten Anbieter von Wind- und Solarparks. Gerade eben hat sich Axpo zudem in Italien an einem der grössten Projekte zur Entwicklung von grünem Wasserstoff beteiligt.

Die BKW hat nach eigenen Angaben in den letzten fünf Jahren rund 170 Millionen Franken im Ausland investiert, ein Fünftel ihrer gesamten Investitionen. So beteiligte sich die BKW etwa an Windparks in Schweden und Italien.

Schon länger ist der Konzern zudem mit rund zehn Prozent am grössten europäischen Festland-Windpark Fosen in Norwegen beteiligt. Diese Investition ist allerdings problematisch: Fosen wurde letztes Jahr von einem Gericht für illegal erklärt, weil es die Rechte und die Lebensweise der samischen Urbevölkerung missachte.