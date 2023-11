Aufgrund eines Autobrands ist der Gotthard-Tunnel am Freitagmorgen in beide Richtungen für 4 Stunden gesperrt worden.

Der Brand konnte gemäss der Kantonspolizei Uri von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Der Lenker des Personenwagens wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Brandursache wird derzeit untersucht, weswegen auch am Nachmittag noch Wartezeiten auftreten können.

Um 8:30 Uhr lösten die Sicherheitssysteme des Gotthard-Strassentunnels einen Brandalarm aus, wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Aus noch ungeklärten Gründen ist demnach ein Auto mit Tessiner Kontrollschildern in Fahrtrichtung Nord in Brand geraten.

Legende: Der Lenker wurde leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Kantonspolizei UR

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, wie es weiter heisst. Der 47-jährige Lenker sei mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der Gotthard-Strassentunnel blieb während 4 Stunden für Abklärungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Wegen der Sperrung bildete sich vor beiden Tunnelportalen Stau. Nach dem Mittag hob die Polizei die Sperrung in beiden Fahrtrichtungen auf, es gab jedoch zunächst weiterhin Wartezeiten.

Im Einsatz standen wegen des Feuers der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri.