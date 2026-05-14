Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat am Donnerstagmorgen um acht Uhr eine Länge von zehn Kilometern erreicht.

Dies entspricht einer Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten, wie der TCS mitteilte.

Der stockende Kolonnenverkehr auf der Autobahn A2 befindet sich auf mehreren Abschnitten zwischen Erstfeld und Göschenen. Als Umleitung wurde die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Allerdings müssen Reisende auch auf dieser Strecke Geduld aufbringen.

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Dort staute sich der Verkehr ebenfalls auf einer Länge von zehn Kilometern. Bereits am Mittwoch staute sich der Verkehr am frühen Nachmittag auf einer Länge von zehn Kilometern.