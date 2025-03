In vier Zürcher Gemeinden sollen Autos neu flexibel und autonom Menschen befördern. Matthias Rödter vom Swiss Transit Lab, das mit dem Kanton Zürich und der SBB hinter diesem Pilotversuch steht, spricht von einem neuen Level: «Sie haben keinen Sicherheitsfahrer mehr im Fahrzeug drin, sondern die Fahrzeuge sind in der Lage, sich vollständig im Verkehr zu bewegen, werden aber immer permanent aus der Ferne dabei überwacht.»

Erfahrungen sammeln

Die Autos sollen autonom fahren und am Strassenverkehr teilnehmen. Ziel des Projektes ist es, Erfahrungen mit der Nutzung der autonomen Taxis zu sammeln. Die Verantwortlichen hoffen, den ÖV dort zu optimieren, wo er heute nicht rentiert. Der Fokus des Projekts liegt gemäss Rödter nicht auf der Technik selbst, sondern wie die Technik nutzenstiftend genutzt werden könne.

Wir wollen genau verstehen, was mit den Daten geschieht.

Es handelt sich also vor allem um einen sozialen und ÖV-organisatorischen Pilotversuch. Damit das auch technisch klappt, sind die Fahrzeuge in den kommenden Monaten zur Vorbereitung unterwegs. Sie sollen die Strassen der Region und die Schweizer Fahrweise kennenlernen. In der Fachsprache heisst das «Das Revier wird gemappt», also kartografiert. Das passiert noch ohne Fahrgäste.

Datenschutz als Thema

Zum Einsatz kommen Nissan-Fahrzeuge. Die Technik fürs autonome Fahren stammt vom chinesischen Anbieter WeRide. Diese Anbieter seien technisch schlicht am weitesten, sagt Rödter. Damit der Datenschutz gewährleistet wird, arbeiten aktuell Juristen an Vereinbarungen mit Nissan und WeRide. Klar sei, dass keine Daten nach China abfliessen, verspricht Rödter: «Wir wollen aber trotzdem genau verstehen, was mit den Daten geschieht. Welche Daten sind es genau? Für welchen Zweck werden die Daten genutzt?»

Bis ganz klar sei, welche Regeln gelten, dauere es noch ein wenig. Die selbstfahrenden Taxis aber sind in wenigen Wochen schon auf der Strasse unterwegs. Voraussichtlich ab Herbst werden auch Fahrgäste mit an Bord sein.