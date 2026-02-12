Die Kantonsstrasse zum BLS-Autoverlad zum Lötschberg ist durch eine Lawine verschüttet.

Der Betrieb des Autoverlads zwischen Kandersteg und Goppenstein wurde eingestellt, wie die BLS auf der Website mitteilt.

Auch die SBB vermeldet, dass auf der Strecke Frutigen – Brig der Bahnbetrieb zwischen Goppenstein und Hohtenn eingeschränkt ist.

Die Meldung kam bei der Kantonspolizei Wallis um 11:40 Uhr ein. Bei der Rotlaui-Galerie ging eine Lawine auf die Kantonsstrasse runter. Das Strassenmeister- und Räumungs-Team sei jetzt vor Ort und beurteile die Lage.

Legende: Eine Lawine verschüttet im Süden die Kantonsstrasse zum Autoverlad Lötschberg. (BLS-Webcam, Zufahrt zum Autoverlad in Goppenstein) BLS/webcam

Weitere Angaben konnte die Kantonspolizei noch nicht machen. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch Personen zu Schaden gekommen sind. Die Strasse ist bis auf Weiteres gesperrt. Auch Züge fahren laut BLS bis auf Weiteres nicht.