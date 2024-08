Ein 40-jähriger Mann wurde nach der Street Parade vermisst. Am Sonntag hat die Polizei im Zürichsee seinen leblosen Körper gefunden.

Der Mann besuchte am Samstag in Zürich gemeinsam mit Kollegen die Street Parade. Am Nachmittag habe er beim Utoquai schwimmen gehen wollen. Danach hätten sie keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt.

Weil sie von ihrem 40-jährigen Kollegen nichts mehr hörten, meldeten die Begleiter ihn bei der Stadtpolizei Zürich als vermisst. Die Wasserschutzpolizei machte sich auf die Suche nach dem Mann und führte zu diesem Zweck im Zürichsee mehrere Tauchgänge durch, wie die Polizei mitteilt.

Die Wasserschutzpolizei hat den Mann gefunden

Dabei hätten sie den Mann in sechs Metern Tiefe gefunden. Die Polizei konnte ihn nur noch tot bergen. Sein lebloser Körper sei für weitere Abklärungen auf die Wache der Wasserschutzpolizei gebracht worden. Gemäss ersten Abklärungen der Polizei und des Instituts für Rechtsmedizin ist der Mann ertrunken.

Andere Meldungen zu vermissten Personen nach dem Baden oder Schwimmen vom Wochenende konnten unterdessen zurückgerufen werden, wie die Polizei weiter schreibt.

Weiterer Todesfall am Wochenende

Die Stadtpolizei Zürich vermeldete am Montag noch einen weiteren Todesfall. Am frühen Sonntagmorgen wurde demnach kurz vor dem Bahnhof Altstetten ein 29-jähriger Tourist aus Tschechien von einem Zug erfasst. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Ob dieser Unfall ebenfalls im Zusammenhang mit der Street Parade steht, ist derzeit jedoch noch nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei klären nun ab, wie es zum Unfall gekommen ist.