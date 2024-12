Feuer vernichtet historische Badhütte in Rorschach

Badhütte in Brand

Die historische Badhütte im St. gallischen Rorschach am Bodensee ist in der Nacht durch ein Feuer vollständig zerstört worden.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf den Hergang geben können.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, Verletzte wurden nicht gemeldet.

Legende: Die Rorschacher Badhütte ist ein historisches Gebäude am Bodensee. Durch den Vollbrand wurde die Anlage vollständig zerstört. Kantonspolizei St.Gallen

In den frühen Morgenstunden hat ein Feuer die historische Badhütte im Bodensee vollständig zerstört. Gegen 03:30 Uhr gingen bei der Notrufzentrale St. Gallen die ersten Meldungen ein. Als Feuerwehr und Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude in Rorschach bereits in Vollbrand. Ein Grossaufgebot konnte die Flammen eindämmen, doch für die Badhütte kam die Hilfe zu spät.

Brandursache noch unklar

Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt. Die Kantonspolizei St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik mit den Ermittlungen beauftragt. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Brandhergang oder Beobachtungen in der Umgebung der Badhütte gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal zu melden.