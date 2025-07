Kino, Konzerte, Zeltnacht: Viele Badis veranstalten auch Events. In kleinen Anlagen funktioniert das nur mit Herzblut.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

19'000 Quadratmeter - die Badi Mooshüsli ist etwa so gross wie zwei Fussballfelder. «Wenn wir diese Fläche einzig für den regulären Badebetrieb nutzen würden, wäre das extrem schade», findet Chefbadmeister Dario Lang. In der Badi von Emmen, eine Gemeinde gleich neben der Stadt Luzern, finden denn auch immer wieder andere Veranstaltungen statt: Kinoabende oder ein Day Dance – also eine Disco bei Tageslicht. «Die Events haben gut funktioniert. Von den Gästen haben wir positives Feedback bekommen.»

Nun hat sich die Badi Mooshüsli auf neues Terrain gewagt: ein Festival. Zwei Tage lang Musik, etwa von Kunz, Eliane und der Volksmusikgruppe Oesch’s die Dritten. «Wir haben dafür mit einem Eventveranstalter zusammengearbeitet», sagt Dario Lang. Auf das kühle und regnerische Wetter hatte jedoch auch dessen unternehmerisches Know-how keinen Einfluss; der Publikumsaufmarsch blieb unter den Erwartungen.

Patent Ochsner zu gross für die Badi Box aufklappen Box zuklappen Legende: 11'000 Fans haben Billette gekauft Patent Ochsner spielen aus Sicherheitsgründen nun auf dem Schulareal. Keystone / Peter Klaunzer Auch in der Badi Frutigen BE werden Konzerte durchgeführt. Der international bekannte Sänger Manu Chao sang seine Hits «Bongo Bong» und «Me Gustas Tú» nicht etwa auf der Hauptbühne eines grossen Festivals, sondern im Freibad des 7000-Einwohner-Dorfes im Berner Oberland. Für dieses Jahr wurde der nächste Coup angesagt: Die Schweizer Kultband Patent Ochsner sollte ihr Tournee-Ende in Frutigen feiern, mit zwei Konzerten Mitte September in der Badi. Beide sind ausverkauft. Nun zieht die Gemeinde jedoch die Reissleine: «Aus Sicherheitsgründen», erklärt Gemeinderatspräsident Thomas Gyseler. Je 5500 Besuchende pro Abend seien zu viel für das Freibad. Deshalb werden die Konzerte auf das Schulareal verlegt. «Dieses Gelände ist bereits umzäunt und die Besucherströme können besser gelenkt werden.» Ausserdem sei das Evakuierungskonzept besser und das Gelände auch besser an den ÖV angeschlossen, sagt der Gemeinderatspräsident und fügt an: «Es ist ein Traum, dass wir solche Konzerte in Frutigen durchführen können.»

Leicht verdientes Geld sind solche Veranstaltungen ganz grundsätzlich nicht: Gerade im Konzertbereich ist die Konkurrenz während der Sommermonate gross, und spielt dann auch noch das Wetter nicht mit – der verregnete Juli ist ein Paradebeispiel – wird die Veranstaltung schnell zum Verlustgeschäft.

«Eine Herzensangelegenheit»

Mehraufwand, der sich finanziell nicht lohnt: Beim Thema «Minusgeschäft Konzertveranstaltung» kann auch Ella Vogt mitreden. Sie ist Pächterin des Strandbads in Hünenberg im Kanton Zug. Konzerte veranstalten sei für sie eine Herzensangelegenheit: «Wegen des Geldes mache ich das sicher nicht.»

Auch ihr hat das Wetter kürzlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es resultierte ein Minus von über 15'000 Franken, als sie eine international bekannte Coverband engagierte. Trotzdem will sie mit Events in der Badi weitermachen: «Wir hatten schon zahlreiche schöne Konzerte hier mit Marc Sway, Dodo oder auch Anna Rossinelli – ich finde das cool!»

Legende: Das Openair-Kino Marzili Movie in Bern zeigt jedes Jahr Filme aus einem anderen Land. Auch kulinarisch wird die jeweilige Destination berücksichtigt. zvg / Verein Marzili-Movie

Zu den Veranstaltungsklassikern in den Badis gehören Zeltnächte. Diese sind weit verbreitet in allen Regionen der Schweiz. Beliebt sind sie vor allem bei Familien und deren Kindern, kommt doch Verschiedenes zusammen: Auswärts schlafen – vielleicht sogar mit Freundinnen – grillieren zum Znacht und am Morgen schon ins Wasser springen, während andere noch vor verschlossenen Türen stehen.

Legende: Die Nautilus-Party im Jahr 2002 Die Nautilus-Partys fanden im Gartenbad St. Jakob und einem Teil der angrenzenden Sportanlagen statt. Insgesamt kamen so über 80'000 Quadratmeter Tanz- und Partyfläche zusammen. Keystone / Dominik Plüss

Meist sind es kleine bis mittelgrosse Veranstaltungen, die in den Badis ausserhalb des regulären Badebetriebs stattfinden. Im Gartenbad St. Jakob in Basel wird mit der grösseren Kelle angerichtet. Seit 2016 findet dort das Tension-Festival statt, drei Tage lang elektronische Tanzmusik. Das Festival ist einer der grössten Anlässe in der Schweiz in dieser Musiksparte. Technofestivals wurden dort jedoch schon früher durchgeführt; um die Jahrtausendwende unter dem Namen Nautilus. Dieses warb für sich mit dem Titel «Grösstes Pool Dance Festival Europas».