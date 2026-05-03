In der Nacht auf Sonntag ist in der Berner Ortschaft Bärau in der Gemeinde Langnau im Emmental ein Grossbrand ausgebrochen.

Zwei Häuser und eine Garage wurden Opfer der Flammen. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehren aus Langnau, Eggiwil sowie Trub-Trubschachen stehen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bern mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Laut der Berner Kantonspolizei ging die Meldung zum Brand an der Bäraugrundstrasse in der Gemeinde Langnau im Emmental kurz nach halb eins ein. Der Kanton Bern warnte in der Nacht wegen der starken Rauchentwicklung offiziell über die Warn-App Alertswiss.

Die Löscharbeiten dauern wohl bis am Sonntagnachmittag an, wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte. Die Häuser seien vorerst nicht mehr bewohnbar.

Häuser im Vollbrand

Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht seien zwei Häuser und eine Garage in Vollbrand gestanden, hiess es weiter.

Alle anwesenden Personen hätten die Gebäude selbstständig verlassen können. Im Einsatz standen Spezialisten der Kantonspolizei, mehrere Ambulanzen, ein Care-Team, Gemeindevertreter das zuständige Regierungsstatthalteramt, wie eine Sprecherin der Polizei weiter sagte.

Es sei zu Strassensperrungen gekommen, auch der Bahnverkehr sei in der Region beeinträchtigt gewesen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

Viel Gerät und zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz

Gemäss einem Reporter vor Ort kämpfte die Feuerwehr unter schwierigen Umständen gegen die Flammen. Eine Autodrehleiter, mehrere Wasserwerfer und ein mobiler Grossventilator seien im Einsatz gewesen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie wurde zusätzlich die SBB mit einem Lösch- und Rettungszug aufgeboten.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens aufgenommen.