In der Nacht auf Sonntag ist in der Berner Ortschaft Bärau in der Gemeinde Langnau im Emmental ein Grossbrand ausgebrochen.

Zwei Häuser und eine Garage wurden Opfer der Flammen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Feuerwehren aus Langnau, Eggiwil sowie Trub-Trubschachen standen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bern mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Laut der Berner Kantonspolizei ging die Meldung zum Brand an der Bäraugrundstrasse kurz nach halb eins ein. Der Kanton Bern warnte in der Nacht wegen der starken Rauchentwicklung offiziell über die Warn-App Alertswiss.

Häuser im Vollbrand

Beim Eintreffen seien zwei Häuser und eine Garage in Vollbrand gestanden. Gemäss aktuellen Angaben seien alle Bewohner evakuiert worden. Im Einsatz standen Spezialisten der Kantonspolizei, mehrere Ambulanzen, ein Care-Team, Gemeindevertreter das zuständige Regierungsstatthalteramt, wie die Sprecherin der Polizei weiter sagte.

Es sei zu Strassensperrungen gekommen, auch der Bahnverkehr sei in der Region beeinträchtigt gewesen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle man die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

Viel Gerät und zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz

Gemäss einem Reporter vor Ort kämpfte die Feuerwehr unter schwierigen Umständen gegen die Flammen. Eine Autodrehleiter, mehrere Wasserwerfer und ein mobiler Grossventilator seien im Einsatz gewesen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie wurde zusätzlich die SBB mit einem Lösch- und Rettungszug aufgeboten.

Der Kanton Bern hat wegen der starken Rauchentwicklung eine offizielle Warnung über die Warn-App Alertswiss veröffentlicht.