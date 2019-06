Die gute Nachricht: Die Masern-Epidemie in der Schweiz schwächt sich ab, wie das BAG berichtet. Die schlechte Nachricht: Zwei Personen starben im ersten Halbjahr des laufenden Jahres an Masern. Im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode wurden mit 166 Masern-Fällen achtmal mehr Kranke registriert. Weniger könnten es nur werden, wenn die Impfquote erhöht wird, so das BAG.