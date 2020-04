«Auch heute sind in der Schweiz wieder …»: So beginnen in den letzten Wochen viele Nachrichtenmeldungen. Es geht um die Neuinfizierten und die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus. Bei den SRF-Usern tauchen zunehmend Fragen zu diesen Todeszahlen auf – auch weil besonders viele Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis bringt nun etwas Licht ins Dunkel.

Daniel Theis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Daniel Theis ist promovierter Atmosphärenchemiker und Mikrobiologe. Seine Spezialgebiete sind Energiethemen, Mobilität und technische Entwicklungen. Er arbeitet seit 2013 in der SRF Wissenschaftsredaktion.

SRF News: Sind die vom BAG ausgewiesenen Corona-Toten am Corona-Virus gestorben oder an einer bestehenden Krankheit? Zum Beispiel Nierenversagen durch Diabetes, und waren zusätzlich an Corona erkrankt, welches aber nicht zum Tod führte – gibt es dazu eine verlässliche Antwort?

Daniel Theis: Das ist gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen je nachdem wirklich schwierig. Die Frage ist: Wäre jemand sowieso bald gestorben? Das lässt sich im Einzelfall aber nur abschätzen.

Das heisst, es sind bestimmt Todesfälle jetzt als Corona-Todesfall erfasst, die auch sonst bald gestorben wären. Dieses Problem lässt sich aber kaum lösen. Im Einzelfall ist es der Arzt oder die Ärztin, die abschätzt, wer woran gestorben ist. Ich gehe aber davon aus, aufgrund der meist schweren Lungenkrankheit, dass die Unterscheidung recht gut gemacht werden kann, dass es also nicht viele falsch gezählte Corona-Todesfälle gibt.

Könnte es auch sein, dass nicht alle Corona-Todesfälle als solche erfasst werden?

Ja, es gibt auch die umgekehrte Situation: Aus Italien zum Beispiel kommen Meldungen, dass möglicherweise fast die Hälfte der Menschen, die am Coronavirus gestorben sind, zu Hause oder in einem Heim daran starben – und zwar ohne je getestet zu werden. So tauchen sie auch nicht in der Zahl der Corona-Toten auf.

2017 gab es rund 1000 Grippetote – das zeigt die Statistik – wie werden denn die Grippetoten berechnet?

Die saisonale Grippe ist nicht jedes Jahr gleich schlimm, da gibt es grosse Unterschiede. 1000 oder sogar noch mehr Tote sind möglich, aber auch nur ein paar Hundert, je nachdem wie aggressiv die Viren sind und wie der Winter verläuft.

Bei der Grippe werden nur ganz eindeutige Fälle von den Ärzten als Grippetote klassifiziert. 2017 waren es exakt 284. Dass man aber am Schluss auf die Zahl von gegen 1000 Toten kommt, lässt sich nur mit Statistik errechnen.

Quelle: BfS Wöchentliche Todesfälle in der Schweiz 2015 Übersterblichkeit Altersgruppe 65 Jahre und älter Altersgruppe 0 – 64 Jahre 0 2016 2017 2018 2019 2020 1‘600 Obere und untere Grenze des statistisch zu erwartenden Werts Starke Grippewelle Starke Grippewelle Covid-19- Pandemie

Wie kommt das?

Viele Menschen sterben zu Hause oder in Heimen. Sie werden gar nicht auf Grippeviren getestet. Ganz ähnlich wie in Italien einem Teil der Corona-Toten jetzt.

Die Zahl der Grippetoten ist immer nur eine Schätzung.

Auf die Zahl von 1000 Grippetoten kommt man, weil im langjährigen Durchschnitt in den Wintermonaten mehr Menschen als üblich sterben. Diese sogenannte «Übersterblichkeit» ordnet man dann der Grippe zu. Umgekehrt im Sommer: Sterben dort mehr Leute als üblich, rechnet man sie den Hitzetoten zu. Das heisst ganz konkret: Die Zahl der Grippetoten ist immer nur eine Schätzung.

Wird denn heute bei Verstorbenen immer gleich noch auf Corona getestet?

Davon würde ich nicht ausgehen, gerade wenn man die internationale Situation anschaut. Wie es in der Schweiz konkret ist, kann ich im Moment nicht sagen. Entscheidend ist aber, was der Arzt, die Ärztin sagt. Das Fachpersonal muss einschätzen, woran jemand wirklich gestorben ist – zusammen mit einem Testresultat.

Die Übersterblichkeit ist wohl ziemlich sicher wegen Corona.

Im Moment sieht man aber gerade, dass sich die Sterblichkeit Ende März in der Schweiz anfängt ausserhalb des normalen Rahmens zu bewegen. Wir haben also jetzt eine Übersterblichkeit und diese ist wohl ziemlich sicher wegen des Coronavirus.

Das Gespräch führte Ivana Pribakovic.