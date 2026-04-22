Medienkonferenz beendet

UBS-Aktien gestiegen

SNB und Finma begrüssen Massnahmen zur Bankenregulierung

Keller-Sutter: Die Bank werde dadurch nicht unprofitabel

Keller-Sutter: Es geht nur eine volle Eigenkapitalunterlegung

Keller-Sutter: Hartes Eigenkapital ist harte Währung für Krise

Keller-Sutter: Wettbewerbsfähigkeit gestärkt

Keller-Sutter: «Es geht darum Kollateralschäden zu vermeiden.»

Keller-Sutter: Bundesrat kommt der UBS entgegen