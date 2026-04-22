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Bankenregulierung Keller-Sutter: «Oberstes Ziel ist Schutz der Steuerzahlenden»

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  • Der Bundesrat hat die Botschaft zur Revision des Bankengesetzes verabschiedet.
  • Systemrelevante Banken wie die UBS sollen ihre Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften künftig vollständig mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen.
  • In Bern erklärte die Finanzministerin die Beweggründe.

Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz beendet
  • UBS-Aktien gestiegen
  • SNB und Finma begrüssen Massnahmen zur Bankenregulierung
  • Keller-Sutter: Die Bank werde dadurch nicht unprofitabel
  • Keller-Sutter: Es geht nur eine volle Eigenkapitalunterlegung
  • Keller-Sutter: Hartes Eigenkapital ist harte Währung für Krise
  • Keller-Sutter: Wettbewerbsfähigkeit gestärkt
  • Keller-Sutter: «Es geht darum Kollateralschäden zu vermeiden.»
  • Keller-Sutter: Bundesrat kommt der UBS entgegen
  • Fragerunde: Wünscht der Bundesrat stärkere UBS in der Schweiz?

SRF 4 News, 22.4.2026, 16 Uhr

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