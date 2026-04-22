- Der Bundesrat hat die Botschaft zur Revision des Bankengesetzes verabschiedet.
- Systemrelevante Banken wie die UBS sollen ihre Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften künftig vollständig mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen.
- In Bern erklärte die Finanzministerin die Beweggründe.
Themen in diesem Liveticker
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