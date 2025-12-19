Ein Mann soll in Basel ein fünfjähriges Mädchen auf einer öffentlichen Toilette sexuell missbraucht haben.

Nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmasslichen Täter.

Dieser soll auch die 69-jährige Begleitperson des Mädchens attackiert haben.

Nach dem Sexualdelikt an einem 5-jährigen Mädchen in Basel am Donnerstag fahndet die Kantonspolizei Basel-Stadt nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

Legende: Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei nach dem Täter. Kapo Basel

Aufgrund der Aussagen der Geschädigten habe man eine Beschreibung des Täters und ein Phantombild erstellen können, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

«Die Kriminalpolizei ist an Bildmaterial interessiert», schreiben die Untersuchungsbehörden. Es gehe um die Bereiche Colmarerstrasse, Rufacherstrasse und Türkheimerstrasse im Zeitraum zwischen 12 und 12.30 Uhr am Donnerstag.

Der Gesuchte soll am Donnerstag kurz nach 12 Uhr auf der Oekolampadmatte das fünfjährige Mädchen in eine Toilettenanlage gezerrt und dort sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, wie die Staatsanwaltschaft zunächst mitgeteilt hatte. Davor habe er die 69-jährige Begleitperson tätlich angegangen und verletzt.