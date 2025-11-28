Ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember erfährt die Nordwestschweiz den grössten Angebotsausbau seit 20 Jahren. Dennoch gab es Sticheleien aus Basel.

Ankunft am Bahnhof Basel, Bundesrat Albert Rösti steigt aus dem Zug. Er kommt am Freitag in die Nordwestschweiz, um den kommenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember zu feiern. Etwa eine Milliarde Franken habe man in der Region investiert, sagt er.

«Das ist ein wichtiger Ausbau für Basel-Stadt und Baselland, aber auch für die Romandie», so Rösti. «Wir dürfen stolz sein, dass das möglich war.»

Legende: Bundesrat Albert Rösti, der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber und SBB-Chef Vincent Ducrot (von links) unterhalten sich während der Feierlichkeiten zum Bahnausbau. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Albert Rösti spricht darauf an, dass es in der Nordwestschweiz ab nun einen Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal geben werde. Jede halbe Stunde fahre ein Zug weiter ins Laufental. Auch die besseren Verbindungen in den Jura und nach Lausanne seien wichtig.

Das ändert sich am Fahrplan in Basel Box aufklappen Box zuklappen Neu verkehrt die S-Bahn ab dem 14. Dezember 2025 zwischen Basel und Liestal im Viertelstundentakt. Zudem fährt jede Stunde ein Interregio der BLS von Basel nach Biel und ein Intercity pro Stunde von Basel via Biel nach Lausanne. Auf der Strecke Basel–Olten soll sich auch die Pünktlichkeit verbessern – unter anderem dank des Vierspurausbaus in Liestal und eines zusätzlichen Perrons am Bahnhof Basel SBB.

SBB-Chef Vincent Ducrot pflichtet dem Bundesrat sofort bei: «Das ist der grösste Ausbau der Bahn seit 20 Jahren.»

Sticheln, während des Feierns

Die neuen Verbindungen, das viele Geld – das alles sieht man in der Nordwestschweiz gerne. Dennoch gab es nicht nur wohlwollende Worte von lokalen Politikerinnen und Politikern.

Hintergrund ist das Basler «Herzstück». Dieses Bahnausbauprojekt erfuhr im Oktober anlässlich des Berichts «Verkehr '45» einen schweren Dämpfer. Obwohl auch im Bericht unbestritten ist, dass es in Basel einen Bahnausbau braucht, wurde das «Herzstück» zeitlich weit nach hinten verschoben. Dafür brachte der Bericht den Rheintunnel wieder aufs Tapet, das bereits abgelehnte Autobahnprojekt. Und das kam in der Region bei vielen schlecht an.

Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren die Durchmesserlinie feiern.

Bereits während ihrer Rede stichelte die Basler Baudirektorin Esther Keller gegen das Verschieben des Vorhabens und sagte: «Ich hoffe, dass wir in 20 oder 25 Jahren die Durchmesserlinie feiern.» Die Durchmesserlinie ist das «Herzstück». Sie werde auch auf der gemeinsamen Zugfahrt mit Albert Rösti Druck machen fürs «Herzstück», sagte sie zu SRF. «Das tun wir immer.»

Rösti kontert: Keine Vernachlässigung

Albert Rösti hingegen betonte, man könne «nicht von einer Vernachlässigung» der Region Basel sprechen. Die Baslerinnen und Basler würden allerdings gut kämpfen: «Sie haben schon zwei Mal bei mir vorgesprochen wegen des ‹Herzstücks›.» Ebenso hätten sich Wirtschaftsverbände bei ihm dafür starkgemacht.

Seine Haltung zum «Herzstück» änderte Rösti während der Feierlichkeiten nicht. Immerhin sagte er: «Als Bundesrat erarbeite ich jetzt eine politische Lösung, die möglichst tragbar ist.»