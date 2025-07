Per E-Mail teilen

Bankenbeben im Baselbiet: Die Basellandschaftliche Kantonalbank BLKB nimmt bei der Tochter Radicant einen gewaltigen Abschreiber vor.

Gleichzeitig kündigen der BLKB-CEO, der Bankratspräsident sowie der Verwaltungsratspräsident von Radicant ihre Rücktritte an.

Die BLKB steht vor einem personellen und strategischen Umbruch. Wegen Probleme bei ihrer Digitalbank-Tochter Radicant nimmt die Bank eine Wertberichtigung in der Höhe von 105.5 Millionen Franken vor. Das teilte die BLKB am Donnerstagmorgen mit. Die Abschreibung betrifft die Beteiligung an der Radicant Holding AG.

Als Gründe nennt die Bank unter anderem Verzögerungen bei der Integration des Treuhandgeschäfts, tiefere Kundenzahlen, geringere Erträge und eine zu hohe Kostenbasis. Die Erwartungen an das Wachstum und die Synergien zwischen der Radicant Bank und den Radicant Business Services hätten sich nicht erfüllt.

Führungswechsel an der Spitze

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung kommt es auch zu Rücktritten. Die Chefs der Muttergesellschaft nehmen ihren Hut: CEO John Häfelfinger werde die BLKB per Ende März 2026 verlassen. Der Prozess zur Neubesetzung soll noch im Sommer 2025 gestartet werden. Häfelfinger hatte die Leitung der Bank 2017 übernommen.

Auch Bankratspräsident Thomas Schneider stellt sein Amt per Mitte 2026 zur Verfügung. Er hatte das Präsidium seit 2018 inne. Radicant-Präsident Marco Primavesi wird sein Amt voraussichtlich per Ende 2025 abgeben.

Gewinnschwelle verschoben – Strategie bleibt

Trotz der massiven Wertberichtigung hält die BLKB an ihrer Beteiligung an Radicant fest. Die Bank kündigt jedoch ein umfassendes Sparprogramm und eine Neuausrichtung der Tochtergesellschaft an. Die Gewinnschwelle wird neu für das Jahr 2029 erwartet – ursprünglich war sie für 2027/2028 geplant.

Die Wertberichtigung wird teilweise durch die Auflösung von Reserven für allgemeine Bankrisiken kompensiert. Auf Konzernebene erwartet die BLKB ein Halbjahresergebnis auf Vorjahresniveau. Auch die Gesamtkapitalquote soll nahezu unverändert bleiben.

