Basel atmet auf: Die Fasnacht 2022 kann durchgeführt werden. An einer gemeinsamen Medienkonferenz geben die Basler Regierung und das sogenannte Fasnachts-Comité die Rahmenbedingungen der «Fasnacht Light» bekannt:

Die «die drey scheenschte Dääg» finden wie geplant vom 7. März bis am 10. März statt.

Morgenstreich: um 4 Uhr löschen in der Innenstadt die Lichter.

Cliquen, Gugge-Musik und auch Laternen können den Geist der Fasnacht wieder aufleben lassen.

Der Cortège, also der Fasnachts-Umzug am Montag- und Mittwochnachmittag mit festem Routenplan, findet wie bereits angekündigt nicht statt.

72 Stunden Fasnacht: keine zeitliche Einschränkung Box aufklappen Box zuklappen Legende: Fasnacht rund um die Uhr – draussen gibt es keine Einschränkung. Keystone Die Basler Regierung hat zusammen mit dem Fasnachts-Comité beschlossen, die Fasnacht ohne zeitliche Einschränkungen zuzulassen. Der bewilligte Zeitrahmen bewegt sich vom Morgenstreich am Montag, 7. März um 4 Uhr durchgehend bis Donnerstagmorgen ebenfalls um 4 Uhr. Im Aussenraum soll es an der Basler Fasnacht 2022 keine Einschränkungen geben. Es darf rund um die Uhr musiziert werden, die Nachtruhe wird aufgehoben.

Die Fasnacht 2022 werde sich auf das Gässle, also das freie Herumziehen der Cliquen und Guggenmusiken, konzentrieren, gaben Vertreterinnen und Vertreter der Regierung und des Fasnachts-Comité am Mittwoch bekannt. «Wir machen eine Fasnacht, die unser Tradition gerecht wird», sagt der Basler Regierungspräsident Beat Jans.

Wir brauchen die Fasnacht dringend nach dieser Pandemie.

Das Basler Fasnachts-Comité freut sich «ausserordentlich», dass es nach zwei Jahren Zwangspause wieder eine Fasnacht durchführen kann. «Es ist höchste Zeit. Wir brauchen die Fasnacht dringend nach dieser Pandemie», sagte Obfrau Pia Inderbitzin vor den Medien.

Im Zentrum sollen die aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler stehen – ein grosser Publikumsauflauf soll vermieden werden, betonen die Verantwortlichen.

Abgespeckte Fasnacht

Stattfinden soll auch die Laternenausstellung am Fasnachts-Dienstag, 8. März – sofern die Cliquen im Vorfeld der lange unsicheren Fasnacht überhaupt welche haben malen lassen. Zugelassen werden sollen auch Schnitzelbank-Auftritte in Innenräumen, dabei müssen die geltenden Covid-Schutzverordnungen beachtet werden.

Gastronomie mit Schutzkonzept Box aufklappen Box zuklappen Legende: Im Innenbereich gelten die Covid-Vorschriften. Keystone Für Restaurants gelten angepasste Öffnungszeiten von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr in der Nacht. Die Cliquen-Keller sind nur für Mitglieder zugänglich. Es gelten die gleichen Öffnungszeiten. Im Innenbereich der Gastronomiebetriebe und der Cliquen-Keller gelten die Covid-Vorschriften gemäss Bundesrecht. «Bändeli-Lösung» geplant Um den Zugang für die Aktiven zu vereinfachen, sei eine «Bändeli-Lösung», analog dem Vogel-Gryff geplant. Der Wirteverband, die Verwaltung und das Fasnachts-Comité würden gemeinsam an einer Lösung arbeiten.

Abgesagt bleibt indes der Cortège, also der traditionelle Umzug am Montag- und Mittwochnachmittag, und der Sternmarsch der Guggenmusiken am Dienstag. Das bedeutet auch, dass die Wagen-Cliquen und die Chaisen nicht in gewohnter Form Fasnacht machen können. Das sei «sehr bedauerlich», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung der Regierung und des Comité.

Grosser Publikumsauflauf vermeiden

Während der Fasnacht wird der Verkehr wie üblich umgeleitet. Weil ein grosser Publikumsauflauf vermieden werden soll, gibt es von den regionalen Verkehrsbetrieben keine zusätzlichen Fahrdienste. Das gilt für den Morgenstreich und auch für die drei Nächte.