Die kalte Witterung hat weder viele Baslerinnen und Basler noch die zahlreichen Gäste davon abgehalten, morgens um vier Uhr beim Fasnachts-Auftakt auf die Strassen und Gassen von Basel zu eilen.

Legende: Fasnachtscliquen mit Laternen ziehen durch die Strassen am Morgestraich in Basel. Keystone/Georgios Kefalas

Nach drei Jahren Pause hat am Montagmorgen die Basler Fasnacht begonnen – normal, so wie vor der Pandemie. Das wollten sich viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht entgehen lassen. Trommeln, Piccolos und viele Menschen im sogenannten «Charivari-Goschdym» genossen den Morgestraich.

Am Morgen sind nur Trommeln und Piccolos auf den Gassen. Erst nachmittags am Fasnachtsumzug kommen dann auch Wagencliquen und Guggenmusiken zum Einsatz. Und auch erst dann ziehen die Cliquen die Kostüme an, die ihr Sujet ausspielen.

Morgestraich 2023

1 / 10 Legende: Piccolo auf der Kopflaterne – und unter der Larve das Piccolospiel in echt. Keystone/Georgios Kefalas 2 / 10 Legende: Die Sujets der Cliquen kann man am Morgestraich erahnen, noch fehlen aber die Goschdym und die Zeedel. Keystone/Georgios Kefalas 3 / 10 Legende: Waggis und andere Fasnachtsfiguren geniessen den Auftakt zur Basler Fasnacht mitten in der Nacht. SRF/Claudia Kenan 4 / 10 Legende: Makabere wie auch freudige Figuren sind zu sehen. SRF/Claudia Kenan 5 / 10 Legende: Schöne grosse Laternen mit den Sujets der Cliquen und kleine Kopflaternen lassen den Morgestraich erstrahlen. SRF/Tobias Bossard 6 / 10 Legende: Steckenlaternen und Kopflaternen – in Basel sind sie alle beliebt. Keystone/Georgios Kefalas. 7 / 10 Legende: Das Klima ist eines der Hauptsujets an der Fasnacht 2023. Keystone/Georgios Kefalas 8 / 10 Legende: Bekannte und weniger Musiker auf einer Fasnachtslaterne. Keystone/Georgios Kefalas 9 / 10 Legende: Auch Abba ist Thema. Wie die Clique das Sujet ausspielt, kommt am Nachmittag beim Umzug aus. Keystone/Georgios Kefalas 10 / 10 Legende: Schlafkappe und Kopfladerne – der Morgestraich in Basel. Keystone/Georgios Kefalas

Zwar fand die Basler Fasnacht nach der abgesagten Pandemie-Fasnacht im 2022 wieder statt, allerdings in abgespeckter Form: Den traditionellen Fasnachtsumzug durchs Klein- und Grossbasel – in Basel Cortège genannt – gab es nicht.

Dass sich nicht alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler daran hielten, als die Fasnacht abgesagt worden war wegen der Pandemie, zeigte sich bereits am Morgestraich im Jahr 2020. Einige Hundert standen trotz Absage früh auf und gingen auf die Strasse – mit und ohne Goschdym.

Die Pandemie-Fasnachten

1 / 5 Legende: Die Polizei versuchte das Verbot der Fasnacht durchzusetzen. Bereits am Morgestraich wurde aber klar; nicht alle Baslerinnen und Basler halten sich konsequent an die Vorgaben der Behörden. Keystone/Urs Flüeler 2 / 5 Legende: Aus dem Nachbarkanton Baselland reisen Menschen um 04 Uhr zum Auftakt der eigentlich abgesagten Fasnacht an. Keystone/Urs Flüeler 3 / 5 Legende: Allerdings waren es im Fasnacht-begeisterten Basel nur wenige, die trotz Absage bereits am Morgestraich ihren Widerstand gegen den Entscheid des Bundesrates. Keystone/Urs Flüeler 4 / 5 Legende: Auch tagsüber hielten sich nicht alle an die Absage, einzelne Angefressene machten dennoch Fasnacht im Kleinen. Keystone/Urs Flüeler 5 / 5 Legende: Tagsübner hatte die Polizei die Aufgabe, mit den Fasnächtler zu reden und zu überzeugen, sich und andere möglichst nicht in Pandemie-Gefahr zu bringen. Keystone/Urs Flüeler

Klima dominiert die Basler Fasnacht 2023 Box aufklappen Box zuklappen Bei den 437 Einheiten, die sich beim Fasnachts-Comité für den Cortège angemeldet haben, dominiert das Thema Klima. Knapp 60 Cliquen, Chaisen und andere Formationen beschäftigen sich in ihrem Sujet mit Themen wie Energieknappheit, Abfall, Solarstrom etc. Weitere 22 Formationen setzen sich in ihren Sujets mit kultureller Aneignung und einer Woke-Kultur auseinander. An dritter Stelle steht das Thema Baustellen.

Anreise mit dem Zug

Am Cortège nehmen dieses Jahr 437 Formationen teil, mit insgesamt fast aktiven 11'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Dazu kommen die Besucherinnen und Besucher aus Basel sowie dem In- und Ausland. Die Basler Innenstadt ist also voller Menschen – mit und ohne Fasnachtsgoschdym und Larve.

Wer den Umzug besuchen will, reist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Am Bahnhof SBB stehen Lotsen, die Auswärtigen den Weg in die Innenstadt zum Cortège zeigen. Während sowie vor und nach dem Umzug ist der Tram- und Busverkehr in der Innenstadt lahmgelegt. Die Trams verkehren nur zwischen 9 (Morgestraich-Montag) oder 6 (Dienstag und Mittwoch) und 13 Uhr normal. Ansonsten überlassen Tram und Bus die Innenstadt den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. An den Ticketautomaten gibt es das «Fasnachts-S-Billett», welches für ein Hin- und Rückfahrt gilt. Auch Autos können die Innenstadt nicht passieren.