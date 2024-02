Die Vielfalt der Cliquen-Sujets ist auch den «Zeedeln» zu entnehmen: Diese bunten Papierstreifen voller spotttriefender Zeilen werden am Cortège dem Publikum in die Hand gedrückt. Die Cliquen-«Väärslibrinzler» liefern darauf hauseigene Lyrik zum Weltgeschehen – hier ein paar Auszüge.

Die Digitalisierung umtreibt die Basler Dybli:

«Syt em Internet isch glaar,

digital isch wunderbaar,

e jede Furz wird bräsentiert

und uf ewig archiviert,

de findisch deert, es isch e Hit

alles wo de glaube witt. (…)

Wenn de langsam dänggsch: Jetz längt’s!

Kunnt kinschtligi Intelligänz,

si waiss im saichte Dialoog

en Antwort grad uf jeedi Froog,

intelligänt schynts generiert

und drotzdäm nummen aatrainiert,

nit vyyl mee, es isch zum gryyne:

E neyi Form vo Suechmaschiine.

Schwarz malen zum selben Thema auch die gääle Daggel:

Schrybbsch e Vortraag iber Bali

wo s vyyl z recherchiere git

frog doch lieber grad e Kaa-Yyy,

mergge dien das d Leerer nit.

Wänn si wisse, isches gschtoole,

frey erfunde oder ächt,

frooge die au unverhoole,

d’ AI – s isch nit mee ass rächt.

Lizenziat, Dissertazioone,

Gschwind sin die hit generiert.

Sälber schaffe duet nit loone,

und scho gar nit, wenns bressiert.

Ein heisses Thema greift die Alti Garde der Vereinigten Kleinbasler 1884 auf:

S wird als wie heisser jedes Johr,

d’Gsundheit isch in Gfoor, s isch woor.

S duet mit dr Wärmi wirgglig gniege,

wenn d Schiine sich sogar verbiege.

Am Banggeplatz sinn, s isch nit glooge

Drämmli us de Schiine gflooge.

D Velo blyybe im Verkehr

Stegge wägem weiche Teer.

D Stei sin heiss, s isch nit zum lache

Me könnt druff Spiegeleier mache.

Wenn d Kieh nur suuri Milch abgänn,

und alli in e Brunne wänn,

wenn kuuum me schnuufe kasch vor Hitz,

hilft au e yyskalt Bier kei bitz.

Was denn no hilft, s erstuunt jo kuum,

isch e klimatisierte Ruum.

Durch die rosarote Brille betrachten hingegen die Junte vo dr Alte Richtig nach einem Kinobesuch die Welt – und speziell die rein weibliche baselstädtische Delegation im Bundesparlament:

Was d’Barbie ka, das ka-n-ych au

Sait sich d’Frau Fasnacht – typisch Frau!

Dr Barbie-Film zaigt is, wie’s goot

Voruusgsetzt ass eim «pingg» guet stoot!

Im Barbie-Land regiere d’Fraue

Und d’Männer, d Ken, mien das verdaue

Doch well d’Ken numme Ken dien kenne

Duet ai Ken alli Ken – Ken – nenne! (…)

D’Frau Fasnacht nimmt – au typisch Frau –

Dr Feminismus meer als gnau

Wie friener d’ Luxemburger Rosa

Wo d’Frauerächt doziert in Prosa

D’Simone de Beauvoir maint zue Rächt

Es gäb doch none ander Gschlächt.

Au d’Alice Schwarzer gaitscht rabiat

Si halti nyt vom Patriarchat!

Und S’Basler Volk schiggt no so gärn

Finf Barbies – ooni Ken – no Bärn!

(Ai Ken in Bundesroot stolziert

Wo eenter root als «pingg» regiert!)