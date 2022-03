Darf man Fasnacht feiern, wenn in Europa Krieg herrscht? Diese Frage beschäftigte schon während der Luzerner Fasnacht und danach im Vorfeld der Basler Fasnacht. «Ja man kann», lautet die Antwort, wenn man die Frage den aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler stellt. Immer wieder konnte man denn auch in den letzten beiden Tagen blau-gelbe Bändel auf Kostümen erkennen, als Zeichen der Solidarität.

Die Haltung, dass eine Fasnacht trotz allem möglich ist, vertritt auch der ehemalige Obmann des Fasnachtscomités Felix Rudolf von Rohr. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt: Wer diese Frage stelle, habe die Basler Fasnacht nicht verstanden: «Die Basler Fasnacht hat eine andere Aufgabe als viele andere Fasnachten der Welt: Sie kann ernst sein, hält den Spiegel vor, übt Kritik und klagt an.»

Die Fasnächtler geben ihm recht: «Die Basler Fasnacht ist nicht scheiaweia – wir haben eine ernste Fasnacht», meint eine Fasnächtlerin am Morgenstreich. «Es geht an der Fasnacht darum, dass man thematisiert, was die Leute bewegt», ergänzte ein anderer.

Verarbeitet wird der Ukraine-Krieg an der Basler Fasnacht insbesondere in Schnitzelbänken oder auf den Laternen. Zahlreich sind die Schnitzelbänke zu diesem Thema aber nicht, auch weil der Spagat kein einfacher ist. Ein paar Schnitzelbänkler wagten sich dennoch daran, wie beispielsweise der «Schwoobekäfer», die «Gryysel» oder die «Umbaute»:

Ukraine und Putin in Schnitzelbänken an der Basler Fasnacht

Der Bank «Singvogel» trug als Zeichen ein Kostüm in blau-gelben Farben. Und auch Schnitzelbänkler «Heiri» nahm das Thema auf und mahnte: