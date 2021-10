Viel Sonne und angenehme Temperaturen – die Bedingungen zum Start der 550. Basler Herbstmesse am Samstag waren ideal. Die Besucherinnen und Besucher kamen denn auch zu Tausenden. Nachdem der grösste Jahrmarkt der Schweiz im letzten Jahr wegen Corona ins Wasser gefallen war, freuten sich viele auf eine richtige «Mäss».

Unter den Duft von Magenbrot und Zuckerwatte mischte sich jedoch auch Unmut. Grund waren die strengen Eingangskontrollen, an denen geprüft wird, ob man über das notwendige Corona-Zertifikat verfügt.

Diese Kontrollen führten am Samstag und Sonntag teilweise zu langen Schlangen. «Jedes Mal, wenn man rein will, muss man das Zertifikat zeigen oder man holt ein Bändeli. Aber für das Bändeli muss man sehr lange warten, sicher eine Stunde oder so», ärgerte sich ein Besucher aus Brugg.

Start zur Herbstmesse – die Bilder

1 / 4 Legende: Nach einem Jahr Pause startete am Samstag punkt 12 Uhr die Basler Herbstmesse Keystone 2 / 4 Legende: Die Besucher kamen in Scharen auf die Messeplätze. Wie hier auf dem Münsterplatz herrschte teilweise ein Gedränge Keystone 3 / 4 Legende: Wer nicht jedes Mal beim Zutritt auf einen Messeplatz sein Zertifikat zeigen will, kann sich an sogenannten Pre-Check-Schaltern ein Zutrittsbändeli holen. Keystone 4 / 4 Legende: Vor Pre-Check-Schaltern bildeten sich jedoch immer wieder lange Schlangen, was bei manchen Besuchern für einen gewissen Unmut sorgte. Keystone

An beiden Tagen zeigte sich jedoch auch, dass der Ansturm auf die Messeplätze unterschiedlich war. So gab es Besucher, die von kurzen Wartezeiten berichten, bis sie an einem der Pre-Check-Schalter ein Zutritts-Bändeli erhielten. Mit einem solchen Bändel muss man nicht bei jedem Eintritt auf das Messe-Areal Zertifikat und Ausweis zeigen, sondern kommt schneller auf das Areal.

Eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet

Dennoch: Auch bei der zuständigen Behörde wurden die teilweise langen Wartezeiten registriert und man verspricht Besserung. So soll am nächsten Wochenende mehr Personal eingesetzt werden.

«Wir haben von Beginn weg gesagt, dass wir jeden Tag dazulernen und Anpassungen vornehmen. Das werden wir nun auch aufgrund der Erfahrungen des ersten Messetags bei wunderschönem Wetter auch tun», sagt Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing Basel-Stadt. Trotz Zertifikatspflicht geht Horvath davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen rund eine Million Besucherinnen und Besucher an die Basler Herbstmesse kommen, gleich viele wie in früheren Jahren.

Nach der Absage von zahlreichen grossen Jahrmärkten wie beispielsweise in Luzern oder Zürich freuten sich die Marktfahrerinnen und Marktfahrer besonders auf die Basler Herbstmesse.

Sie zogen nach dem ersten Wochenende mit tausenden von Besuchern und schönstem Wetter denn auch eine positive Bilanz. «Im Moment ist dies hier natürlich für alle Teilnehmer, die hier sind, eine kleine Euphorie», sagt Oskar Herzig, Sprecher der Marktfahrer-Verbände. Die Umsatzeinbussen der letzten Monate seien massiv gewesen und die Entschädigungen, die man vom Staat bekommen habe, hätten nur einen kleinen Teil der Fixkosten gedeckt.

Schönes Wetter bleibt – Besucherandrang auch?

«Die Leute haben richtig danach gelechzt, wieder an die Messe zu kommen», stellte Anja Bourquin fest, die das Riesenrad auf dem Münsterplatz betreibt. Auch für sie sei das erste Wochenende ein voller Erfolg gewesen. Die Zertifikatspflicht habe keinen Einfluss auf das Besucheraufkommen gehabt. «Ich meine, es hatte sogar mehr Leute als sonst.»

Auf viele Besucher dürfen die Marktfahrerinnen und -fahrer auch in den nächsten Tagen hoffen: Das schöne Herbstwetter bleibt voraussichtlich bis am Samstag bestehen.