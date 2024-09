Ein Nachbargebäude des Schulhauses wird abgerissen: Eine Aussenwand habe sich in Richtung Schulgebäude geneigt.

Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen der Basler Sekundarschule Rosental mussten den Unterricht abbrechen und das Schulhaus verlassen. Wie viele Personen betroffen sind, ist unklar. Für die Kinder und Jugendlichen fällt der Unterricht aus, sie wurden nach Hause geschickt.

Instabile Wand sorgt für Vorsichtsmassnahme

Grund ist eine instabile Aussenwand im Nachbargebäude der Schule. Beim Rückbau eines Bürogebäudes an der Schwarzwaldallee in der Nähe des Badischen Bahnhofs habe sich eine Aussenwand in Richtung Schulgebäude geneigt, teilte der Kanton mit. Das zuständige Bauunternehmen habe rasch Sicherungsmassnahmen eingeleitet und das Schulgebäude sei umgehend vorsorglich evakuiert worden. Das Bürogebäude ist im Eigentum des Kantons.

Legende: Die Sekundarschule Rosental im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Syngenta ist ein provisorischer Schulstandort. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Für die Personen im Schulhaus und in der Umgebung bestand gemäss der Mitteilung keine Gefahr. Die betroffene Rückwand werde am Mittwochnachmittag rückgebaut. Ab Donnerstag könne der Schulbetrieb wieder regulär stattfinden, teilte der Kanton mit.