Eine fahrbare Brücke soll dafür sorgen, dass es bei Baustellen auf der Autobahn weniger Stau gibt. Der Verkehr fährt auf der Brücke, darunter kann an der Strasse gearbeitet werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat das Pilotprojekt am Montag den Medien vorgestellt.

Legende: Die mobile Brücke besteht aus mehreren Trägern. Diese können für die Verschiebung hydraulisch angehoben werden. SRF

Die «Astra Bridge» ist zweispurig und soll mit 60 Kilometern pro Stunde befahren werden können. Sie besteht aus 17 fahrbaren Pfeilern, welche zusammengebaut inklusive Auf- und Abfahrtsrampen eine mobile Konstruktion von rund 240 Meter bilden. Die Brücke ist gut sieben Meter breit und vier Meter hoch. Laut dem Bundesamt kommt eine Brücke in dieser Grösse erstmals zum Einsatz.

Legende: Während unten an der Strasse gearbeitet wird, fährt der Verkehr auf der Brücke darüber. Lastwagen für den Baustellenbetrieb müssen neben der Konstruktion auf einer Logistikspur fahren. Grafik: SRF

Unter der Konstruktion können auf einer Länge von rund 100 Metern die Bauarbeiten ausgeführt werden. Wenn die Arbeiten beendet sind, wird die Brücke hydraulisch leicht angehoben und auf ihrem Fahrwerk ferngesteuert 100 Meter weitergefahren.

Fakten zur «Astra Bridge» Box aufklappen Box zuklappen Bestehend aus 17 fahrbaren Pfeilern.

236 m lang (inkl. Rampen).

Auf- und Abfahrtsrampen mit 6.1 % Gefälle.

Zweispurig. 7.3 m breit, 4.32 m hoch.

Signalisierte Geschwindigkeit: 60 km/h.

Baustellenlänge 1500 m, inkl. Vorsignalisation.

Oben fahren, unten bauen

Die mobile Brücke sei eine Reaktion auf die immer schwierigeren Bauarbeiten auf den Autobahnen, so Projektleiter Jürg Merian vom Astra. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens könne oft nur nachts gearbeitet werden. Dies sei ein grosser Aufwand – unter anderem müssten die Schutzmassnahmen jeden Abend neu montiert und am Morgen wieder abgebaut werden. Das verkürze das Zeitfenster für die eigentlichen Unterhaltsarbeiten. Zudem seien in der Nacht lärmige Arbeiten nicht möglich. Das Bundesamt für Strassen geht zudem davon aus, dass der Verkehr auch in der Nacht weiter zunimmt und Bauarbeiten ohne Staus erst nach 23 Uhr möglich wären.

Legende: Die einzelnen Brückenteile werden per Tieflader angeliefert. Vor Ort wird eine Brücke mit tragenden Teilen und Platten gebaut. SRF

Die ersten Brückenmodule sind fertig und werden bei der Verzweigung Wiggertal gelagert. Dort werden sie im Herbst zusammengebaut und die Brücke getestet. Ihren ersten Einsatz hat die «Astra Bridge» ab nächsten Frühling im Kanton Solothurn, bei Belagsarbeiten auf der A1 zwischen Recherswil und Kriegstetten. Das Bundesamt für Strassen spricht von einem Pilotprojekt mit Kosten von 20 Millionen Franken.

Legende: In Realität wird die mobile Brücke 1200 Tonnen wiegen. Die einzelnen Teile sind noch in Produktion. Keystone

Aufgebaut werden kann die neue Brücke jeweils in einer Nacht. Eingesetzt werden kann sie aber nicht auf jedem Autobahnabschnitt in der Schweiz. Mit 1200 Tonnen Gesamtgewicht sei sie zu schwer, meint Merian. Beim ersten Einsatz und weiteren auf der A1 und der A2 würden Deckbeläge ersetzt. Noch liefen Abklärungen, ob die Anlage auch für Arbeiten an Brücken verwendet werden könnte.

Was, wenn es einen Unfall gibt?

Man kenne die Reaktion der Autofahrer noch nicht, wenn sie zum ersten Mal über die Rampe auf die Brücke fahren, so Projektleiter Merian. Allenfalls könne es zu Rückstaus kommen. Für Pendlerinnen werden die Benützung aber nach kurzer Zeit alltäglich sein. Was, wenn aber ein Auto auf der Brücke einen Unfall hat? Laut Merian sind extra stärkere Leitschranken montiert worden. Zudem gelte Tempo 60.

Legende: Die Brückenteile können auf eigenen Rädern an den richtigen Montageort fahren. Astra-Direktor Jürg Röthlisberger und Projektleiter Jürg Merian unter dem ersten angelieferten Element. Keystone

Bei einem Unfall könne ein Kran auf der Logistikspur neben der Brücke fahren und das Auto bergen. Über diese Spur könne auch der Verkehr geleitet werden erklärt Jürg Merian. Erfahrungen damit habe man bereits mit fest montierten Brücken gemacht, welche zur Sanierung von Autobahnen über die Fahrbahn gebaut wurden.