Die SBB empfehlen den Passagieren, vor einer Fahrt auf der App oder im Internet den jeweils aktuellen Fahrplan abzurufen. Doch auch vor Ort wird den Reisenden geholfen.

In den ersten Wochen stünden täglich Kundenbetreuer in Luzern, Arth-Goldau, Rotkreuz, Zug und Brunnen im Einsatz, erklärte die SBB an einem Medientermin in Walchwil. Danach würden in Luzern und Arth-Goldau weiterhin täglich und in Zug und Rotkreuz bei Bedarf Auskunftspersonen auf den Perrons sein.

Kritik von Pro Bahn Schweiz

Die Bahnkunden seien die Leidtragenden der Bauarbeiten während der nächsten anderthalb Jahre, beklagt die Intressenvertreterin Pro Bahn Schweiz. Pendler könnten sich die Änderungen kaum merken, sagt Präsidentin Karin Blättler. «Ich kann praktisch in dieser Region nicht mehr fahren ohne das ich jedes Mal den Fahrplan konsultiere und mich dann mich entsprechend darauf einstelle.»

Alle Informationen der SBB zum Projekt sowie den Auswirkungen auf den Zugverkehr finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.